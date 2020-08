Rangsdorf

„Hallo, ich bin in Rangsdorf aufgewachsen und suche nun ein Grundstück zur Pacht oder auch gegebenenfalls zum Kauf. Ich baue derzeit gemeinsam mit meinem Vater (Zimmermann) ein kleines Haus auf Rädern. Diese Art zu wohnen, nennt man Tiny House.“

Erst wenige Tage ist es her, das Julia M. ihr Gesuch in der Königs Wusterhausener Facebook-Gruppe geschaltet hat. Die Resonanz war enorm: Innerhalb weniger Stunden meldeten sich eine Vielzahl von Menschen aus dem Raum Königs Wusterhausen, aber auch aus dem Nachbarlandkreis Teltow-Fläming, die der 29 Jahre alten Medizin-Studentin ein Grundstück anboten.

Viele Angebote aus Dahme-Spreewald

Noch hat Julia M. keine feste Zusage, dafür zahlreiche Angebote aus Blankenfelde-Mahlow, Königs Wusterhausen, Zeesen und Ziegenhals. Ein wichtiges Kriterium für die Studentin: Das Grundstück muss in der Nähe eines S-Bahnhofs liegen, „um das Leben auf dem Land genießen zu können und gleichzeitig schnell in der Stadt zu sein“, wie sie sagt.

„Tiny Houses“, das sind winzige Häuser, die oft nur mit dem Nötigsten ausgestattet sind und denen es trotzdem an nichts fehlt. Der Trend zum Wohnen auf wenigen Quadratmetern kommt aus Amerika. Es handelt sich um reduzierte, oft mobile Eigenheime auf Rädern. Die Bewegung findet immer mehr Anhänger, auch in Brandenburg.

Keine Lust mehr auf WGs

Julia M. träumt seit ein paar Jahren vom eigenen Mini-Haus im Grünen. Erst wohnte sie mit ihrer Schwester in einer schicken Berliner Altbauwohnung in Tempelhof, später in einer gemeinsamen Wohnung mit ihrem damaligen Freund. „Eine tolle Wohnung mit Stuck an den Decken und Berliner Zimmer“, erinnert sich die 29-Jährige. Allerdings für 1000 Euro Miete im Monat.

Nachdem sie eine TV-Dokumentation über Tiny Houses gesehen hatte, wuchs die Idee vom eigenen Mini-Traumhaus. In Zeiten von Wohnungsnot und steigender Mieten beschäftigte sich die Studentin mit alternativen Wohnmodellen und kam zu der Erkenntnis, dass es sich auf kleinem Raum nicht bloß kostengünstiger, sondern auch wesentlich umweltverträglicher leben lässt. „Außerdem hatte ich mit 29 Jahren einfach keine Lust mehr auf ein überteuertes WG-Zimmer oder eine kleine Ein-Zimmer-Wohnung mitten in der Stadt“, sagt Julia M.

Ein Trailer und jede Menge Holz

Nachdem sie zunächst ein fertiges Tiny House besichtigt hatte, das ihr nicht gefiel, fasste die 29-Jährige Anfang des Jahres einen Entschluss. Sie wollte ihr eigenes Haus bauen, ganz nach ihren Vorstellungen und mit möglichst ökologischen Materialien. Sie kaufte kurzerhand einen zehn Meter langen Trailer und bestellte jede Menge Holz auf das Waldgrundstück ihrer Eltern in Rangsdorf.

Am 17. März ging es los. Seither werkelt Julia M., gemeinsam mit ihrem Vater, Ralf M. (53), jedes Wochenende an dem Häuschen. Ihr Vater musste ihr versprechen, nicht ohne sie am Haus weiterzubauen, wenn sie mal nicht da war. „Ich wollte es selbst bauen, unter seiner Anleitung zwar, aber ich wollte alles lernen“, erzählt sie.

Nachhaltig bauen und preiswerter wohnen

Nahezu jedes Brett, jeden Nagel hat Julia M. seither einzeln verbaut. Der Hausbau sei ein Herzensprojekt, sagt sie, auch, wenn es oft mühsam ist. „So ein Haus zu bauen, das macht etwas mit einem“, sagt sie. Nächtelang hat sie über den Plänen geschmiedet. 50 Prozent der bisherigen Bauzeit sei für die Recherche drauf gegangen, sagt sie. Mittlerweile ist ihr neues Heim so gut wie fertig.

Es hat eine Grundfläche von 22 Quadratmetern, ist circa vier Meter hoch und nahezu biologisch abbaubar, zumindest was den Rohbau anbelangt. „Es war mir wichtig, später möglichst keine Altlasten zu hinterlassen“, sagt sie. Von der Fassade über die Fenster bis zum geplanten Fußboden: Ihr Haus besteht zu fast 100 Prozent aus Holz. Bei der Dämmung der Wände setzte sie auf Hanf, einem nachwachsenden, staubarmen und besonders hautverträglichen Rohstoff. Die Inneneinrichtung, darunter elektronische Geräte wie Waschmaschine und Geschirrspüler, will sie größtenteils gebraucht kaufen.

Im Herbst soll das Tiny House fertig sein

Spätestens im Herbst soll das Mini-Haus fertig sein. Am liebsten würde Julia M. noch in diesem Jahr einziehen. Aber noch ist rechtlich einiges zu klären. Feststehende kleine Häuser auf Rädern gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht. Einfach mal so ein kleines Haus irgendwo hinzubauen, das erlauben die deutschen Gesetze nicht. Auch in den zuständigen Behörden vor Ort sei der Begriff „Tiny House“, beziehungsweise das, was sich dahinter verbirgt, noch ein Fremdwort, berichtet die Studentin.

Unklar ist, ob sie für ihr selbst gebautes Eigenheim bloß eine Aufstell- oder auch eine Baugenehmigung benötigt. Für den Transport zum späteren Grundstück braucht die 29-Jährige zudem eine Straßenzulassung. Und auch um den Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss muss sie sich kümmern.

Betrachtet man die Formalitäten, dürfte der Einzug ins Mini-Haus ein Leichtes werden: Auf 22 Quadratmetern will Julia M. alles unterbringen, was sie zum Leben braucht. Neben einem kleinen Gästezimmer soll es auch ein Rollo, das als Leinwand für gemütliche Fernsehabende mit dem Beamer dient, geben. Auch auf eine eigene Badewanne will die 29-Jährige nicht verzichten. „Mir gefällt es, so minimalistisch zu leben und eine Übersicht über Dinge, die man besitzt, zu haben. Und trotzdem will ich auf nichts verzichten.“

Von Josefine Sack