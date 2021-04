Königs Wusterhausen

Gegen das Auto hatte der Wolf keine Chance: Am frühen Donnerstagmorgen ist in Niederlehme ein Wolf überfahren worden. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (DPA) lief das Tier am Möllenberg in ein Auto – und verendete. Der Wolfsbeauftragte des Landes wurde hinzugezogen.

Wie Jens Teubner vom Brandenburger Landesamt für Umwelt auf MAZ-Anfrage mitteilt, werde der Wolf nun am Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung wissenschaftlich untersucht. Dort sollen genetische Merkmale des Tiers, sein Alter und Geschlecht geklärt werden.

Autoverkehr als größte Gefahr für Wölfe

Anhand einer DNA-Probe könne man beispielsweise herausfinden, zu welchem Wolfsrudel das Tier gehörte, erklärt Christiane Schröder. Die Landesgeschäftsführerin des Naturschutzbundes (Nabu) befasst sich mit den Wölfen in Brandenburg – und hört wahrlich nicht zum ersten Mal von einem solchen Unfall. „Der Autoverkehr ist die größte Todesursache für unsere Wölfe“, sagt sie.

36 Wölfe starben 2020 auf Brandenburgs Straßen. Quelle: Lino Mirgeler/DPA

Dabei sei allerdings oftmals der Herbst die Zeit, in denen es zu den meisten solcher Unfälle käme. Dann beginnen die Jungtiere nämlich, herumzuziehen – und geraten manchmal zu sehr in die Nähe von. Deshalb sei es wichtig, gerade in der Dämmerung besonders vorsichtig zu fahren. „Da geht es ja nicht nur um den Wolf, sondern auch um andere Wildtiere“, sagt Schröder.

Gleich mehrere Wolfsrudel in der Region

Alleine 2020 seien 36 Wölfe in Brandenburg durch den Straßenverkehr ums Leben gekommen, so die Nabu-Geschäftsführerin. Ein Blick auf die vom Landesamt für Umwelt geführte Statistik zeigt: Das ist die höchste gemeldete Zahl seit dem Jahr 1990. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 42 tote Wölfe gemeldet. Vier weitere Tiere waren erschossen worden, zwei fielen unter die Kategorie „sonstige Todesursache“. Seit Beginn des Jahres 2021 sind bereits neun Wölfe zu Tode gekommen, allein sieben davon auf den Straßen Brandenburgs. Die Tiere sind besonders streng geschützt.

Rund um das Gebiet von Königs Wusterhausen gebe es gleich mehrere ansässige Rudel, sagt Christiane Schröder. Nach DPA-Angaben ist Brandenburg sogar das Bundesland mit den meisten Wolfsrudeln in ganz Deutschland. 62 Wolfsterritorien soll es hier geben, die von 47 Rudeln und 10 Paaren besiedelt werden.

Wolfsjahr endet am 30. April

So wurden im Wolfs-Monitoring des Landes Brandenburg 2020 auch mehrere Rudel in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming vermerkt; rund um Groß Köris etwa, Kasel-Golzig, Baruth oder Märkisch Buchholz. Die jüngsten Daten dazu stammen aus dem Dezember 2020: Dann wird jeweils der Zwischenstand eines „Wolfsjahres“ durchgegeben; also der Zeitraum, in dem die Tiere beobachtet werden.

Das aktuelle Wolfsjahr endet übrigens am 30. April. Dann folgt in wenigen Wochen eine neue Bewertung – in der wohl auch der in Niederlehme ums Leben gekommene Wolf auftauchen wird.

Von Johanna Apel