Weidmannsruh

Der Satz einer Sitznachbarin im Flieger, vor Jahrzehnten irgendwo über dem Ozean auf einer seiner zahlreichen Dienstreisen gesprochen, gilt für Wolfgang Müller noch immer: „Sie haben ihre Lebenskerze von beiden Seiten gleichzeitig angekündigt“, meinte die Dame am Ende der mehrstündigen Plauderei. „Und sie hatte Recht“, lacht der inzwischen 81-Jährige, noch immer amüsiert über den Mix aus Bewunderung und Mahnung, der dabei mitschwang.

Im Ruhestand nur etwas ruhiger geworden

Ruhiger getreten ist der promovierte Veterinär-Mediziner, Mikrobiologe und Tierseuchenforscher, der über Jahrzehnte an verschiedenen Universitäten lehrte und forschte erst, als er mit 65, zumindest formell, in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der wissenschaftliche Arbeit und der Tüftelei im Bereich der Mikroelektronik hält er bis heute ebenso die Treue, wie der Liebe zum Schrauben an alten Motoren und Fahrzeugen. Als Funkamateur mit internationaler Profi-Lizenz und unter der Kennung DG1SF hält er von seinem 1999 gekauften Waldhäuschen in Weidmannsruh aus Kontakt zu Gleichgesinnten in aller Welt.

Die Hauptplatinen des von ihm konstruierten Computers hat der Tüftler selbst per Hand zusammengelötet. Ein paar sind noch übrig. Quelle: Uwe Klemens

In ständiger Bewegung zu bleiben, wurde dem 1940 im damaligen Sudetenland geborenen Kriegskind schon früh auferlegt. Nach dem Krieg verschlug es die Familie ins Brandenburgische Perleberg. Der Verhaftung durch die Sowjets wegen unvorsichtiger Äußerungen nach der Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes kam er 1958 durch seine Flucht nach Westberlin zuvor, wohin ihm ein Jahr später seine Eltern folgten.

Der Nebenjob legte den Grundstein

Um seinen Lebensunterhalt während des in Freiburg begonnenen Medizin-Studiums zu verdienen, wurde er parallel in Bonn Mitarbeiter eines Leichtmetallwerkes, wo sein technologisches Interesse und seine Leidenschaft am Tüfteln geweckt wurden. Nach eineinhalb Jahren brach er das Medizinstudium ab, weil ihn die experimentelle Tiermedizin noch mehr interessierte. Bereits mit 34 Jahren wurde er auf diesem Gebiet an der Stuttgarter Uni zum Professor berufen. Gießen, Hohenheim und die Freie Universität in Berlin gehörten zu den weiteren Stationen seiner Karriere als Wissenschaftler.

Wissenschaftliche Arbeiten aus seiner Feder gehören noch heute zur Standard-Literatur bei der Tierseuchen-Bekämpfung und wurden sogar ins Chinesische übersetzt Quelle: Uwe Klemens

Die Liste der in ihrer Zeit und zum Teil bis heute bedeutsamen, von Wolfgang Müller betriebenen Projekte ist lang. Das kurz vor seinem Ruhestand von ihm verfasste und im Laufe der Jahre immer wieder aktualisierte und gerade in sechster Auflage erscheinende „Kompendium der Tierhygiene“ gilt heute als Standard-Werk.

Müllers zweite, ebenso intensiv gelebte Leidenschaft, war die Mikroelektronik. Noch bevor die heute bekannten oder schon wieder vergessenen großen Namen auf dem Markt kamen, hatte Müller mit Bauteilen aus den USA unter dem Namen „AP102“ einen eigenen Computer m entwickelt, der die Fachleute staunen ließ. „Als die ersten 100 Geräte erfolgreich verkauft waren und der Computer Serienreife erlangt hatte, musste ich mich entscheiden, wo ich weitermache“, blickt Müller zurück. Ausschlaggebend dafür, dass er sich für die Mikrobiologie entschied, war die große Zahl seiner Studenten, die er nicht im Stich lassen wollte.

Das Patent war weltweit begehrt

Zu seiner größten wissenschaftlichen Erfolgen gehört die Entwicklung eines Verfahrens zur Güllebehandlung, dass mittels Kupferelektroden dafür sorgt, dass das Volumen und der Gestank reduziert werden. „Auch den Namen ’Oligohyse’ hab ich mir selbst ausgedacht“ erzählt Müller, der sein darauf angemeldetes Patent Anfang der 1980er Jahre nicht nur in Europa, sondern bis in die USA und nach Japan verkaufen konnte. Das damit verdiente Geld steckte er in neue Forschungsprojekte und in seine technische Tüftelei.

Die Liebe zum Meer und zur Seefahrt entdeckte Wolfgang Müller rein zufällig. Um die Sterblichkeit von Tieren während ihres Transportes auf Schiffen zu senken, begleitete er im Auftrag einer großen Reederei einige dieser Transporte. „Die Ursache hatte ich schnell gefunden: Ein Keim im Verdauungstrakt, der durch die Umstellung der Fütterung während des Verschiffens und die hygienischen Bedingungen an Bord begünstigt wurde“, erzählt er stolz.

Der Traum vom Schippern über die Meere blieb. Als 76-Jähriger hat Müller noch die Hochsee-Skipper-Lizenz erworben und chartert sich bis heute hin und wieder eine Jacht, um statt dem Rauschen der Fläming-Kiefern dem des Ozeans zu lauschen. Statt aus Weidmannsruh plaudert DG1SF dann von unterwegs mit seinen rund um den Globus verstreuten Freunden.

Von Uwe Klemens