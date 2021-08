Woltersdorf

Kräftig, breit gebaut und vom Aussterben bedroht – das ist Hermann. Auf seinem Rücken steht Viktor Kirka, Trickreiter bei der Pferde-Show Mondwind, und hält sich dort, trotz vollen Galopps.

Hermann – ein kleines, pummliges Kügelchen

Der große Wallach ist eigentlich ein Zugpferd – Baumstämme und schwere Lasten zu ziehen, ist er gewohnt. Shows und Stuntreiten eher weniger. An den Tag des Kaufs kann sich Viktors Frau Lisa noch gut erinnern: „Da kam zuerst ein großes, blondes Kaltblut rein“, schwärmt Lisa. „Und gleich danach pummelte so ein kleines Kügelchen raus, das war Hermann.“ Und zwischen Hermann und Viktor hatte es sofort Klick gemacht. Das stämmige Kaltblut stammt aus dem Stall von Haseloff, dem Zuhause von Titanen der Rennbahnen, wo sich Pferde und Reiter jedes Jahr in Wagenrennen und Zugleistungsprüfungen messen.

Vom Zugpferd zum Komiker

„Wir haben ihm eben zu einer neuen Arbeit verholfen“, sagt Lisa und die liegt dem Kaltblüter ausgezeichnet. Zusammen mit Viktor stand er schon nach einem halben Jahr Training vor Publikum und parodiert am liebsten – die Springreiter. „Hermann ist ein Spaßvogel, der hat das echt im Blut“, erzählt Lisa. Anstatt anmutig über hohe Hindernisse zu springen, steigt der sieben Jahre alte Wallach, wirft seinen Reiter ab oder setzt sich einfach auf seine vier Buchstaben.

Auch wenn es so aussieht, als würde Hermann seinen Reiter abwerfen – der erfahrene Trickreiter Viktor Kirka fällt nicht runter. Quelle: Antonia Engel

„Wir nennen ihn auch gern liebevoll unseren talentfreien Springreiter“, sagt Lisa. Die weiße Hose, die die Springreiter tragen und die symbolisiert, dass sie nicht runterfallen, trägt Viktor in seinen Shows auch. Nur ist die Hose „total eingesaut“, lacht Lisa. „Wenn ich als großer Springreiter angekündigt werde und dann mit Hermann reinkomme, lachen die ersten schon“, grinst Viktor. Kaltblüter und Springreiten, das passt einfach nicht zusammen. Kaltblüter und Comedy – schon viel eher.

Hermann bietet Tricks selbst an

„Viele Tricks bietet er mir selbst an“, erzählt Viktor. Das Steigen, Sitzen und Liegen machte das Pferd von ganz allein. Für einige Tricks braucht es dementsprechend nur zwei Tage, für andere mehrere, mühevolle Wochen. „Wenn man ihm etwas gezeigt hat, dann muss man ihn auch zwei Wochen stehen lassen, dann muss er erstmal verarbeiten, was ich von ihm will“, erzählt Viktor.

Dabei passen Pferd und Reiter unfassbar gut zusammen – das zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass niemand außer Viktor auf Hermann reiten kann. „Er hat ganz starke Bewegungen, da muss man voll locker und weich sitzen, sonst wirft es einen runter“, so Viktor. Das sei ganz anders als bei Apollo, Viktors erstem Show-Wallach, der auch gerne „Trickreitprofessor“ genannt wird. „Der tanzt unter mir.“

Im Stehen springt Viktor Kirka mit Hermann über kleine Hindernisse. Wenn der Wallach mal nicht will, setzt er sich auch gern vor die Stangen auf den Hintern und rührt sich keinen Millimeter. Quelle: Antonia Engel

Auf Apollo lernen auch die Kirka-Girls das Stuntreiten. „Kirka-Girls ist ein Synonym für mutige, starke Mädchen, die keine Angst vorm Scheitern haben“, sagt Lisa. Zwei Mädchen trainieren bei dem Paar auf dem Hof, drei weitere trainieren in Bayern. „Und sie sind alle immens gut“, sagt Lisa. „Trickreiten ist das härteste, was man auf einem Pferd machen kann, man braucht zu 100 Prozent Vertrauen in das Pferd.“ Seit vier Jahren trainiert Viktor die Mädchen: „Trickreiten ist eine Sache, die musst du lieben.“

Seit 1996 immer unterwegs

So wie sein Reiter scheint Hermann das Rampenlicht zu lieben. „Er gibt von selbst jedes Mal 100 Prozent“, sagt Viktor stolz. Zwei Wochen haben sie noch, bis ihre erste Show seit langem – die Pferdeshow in Österreich auf Schloss Hof – startet. Die Kirkas freuen sich drauf, denn die letzten zwei Jahre ohne Shows waren ungewohnt. Seit 1996 war der Trickreiter immer unterwegs: „Ich habe maximal ein halbes Jahr gesessen“, sagt Viktor. „Ich glaube, Viktor fällt irgendwann mit 90 erst vom Pferd“, so Lisa. „Solange ich noch meine Schuhe anziehen und auf meinem Pferd sitzen kann, bin ich glücklich“, bestätigt Viktor.

Von Antonia Engel