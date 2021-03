Zossen

Im Zossener Ortsteil Wünsdorf könnten schon bald zwei neue Wohngebiete entstehen. Der Projektentwickler Bonava hat zwei Grundstücke erworben, auf denen insgesamt 93 neue Häuser entstehen sollen. „Die Planungen laufen an“, sagte Christian Köhn, der Sprecher des deutsch-schwedischen Unternehmens am Montag.

Demnach geht es bei dem ersten Projekt um ein Gelände an der Cottbusser Straße 78. Auf dem knapp 6900 Quadratmeter großen Areal sollen 18 Doppelhaushälften entstehen. Wie Christian Köhn auf MAZ-Anfrage mitteilt, sollen die Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst beginnen. Der Verkauf der Häuser sei bereits für den Frühsommer geplant, so Köhn. Dabei solle es auch darum gehen, dass Interessierte, ausgehend von einem Standardkatalog, einige Wünsche einbringen könnten – beispielsweise beim Fußboden.

Eigentumshäuser für Familien

Auch bei dem zweiten Projekt handelt es sich ausschließlich um Eigentumshäuser. Dort plant die Bonava an der Fontanestraße ein „größeres Quartier mit 75 Reihenhäusern“. Das rund 16.000 Quadratmeter große Grundstück werde von der Firma „Nagel Grundinvest“ übernommen. Die Arbeiten für das Bauprojekt sollen voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen, sagte Köhn. Ende dieses Jahres will die Bonava hingegen schon mit dem Verkauf der Häuser starten.

Beide Bauprojekte befänden sich noch in einem vergleichsweise frühen Stadium, so Köhn. Genauere Angaben über die Größe der Wohnflächen oder die Quadratmeterpreise konnte er am Montag noch nicht machen. Fest steht aber, dass die Wohneinheiten vorwiegend für Familien gedacht sind. Die Entwürfe seien als klassische Familienhäuser geplant, so der Bonava-Sprecher.

Bonava baut bereits in Zossen

Dass das Unternehmen bei dem Projekt auf Zossen setzt, kommt nicht von ungefähr. Wie die Bonava-Projektleiterin Uta Matznick erklärt, biete Zossen „alles, was Großstadtfamilien suchen: viel Natur, Schulen, Freizeitangebote und natürlich eine schnelle Verbindung nach Berlin.“ Die Corona-Pandemie habe den wachsenden Wunsch nach einem Zuhause im Grünen bei vielen Familien zusätzlich verstärkt. „Und der Blick geht dabei längst über den Autobahnring hinaus. Auch die südlichen Gemeinden werden immer gefragter“, so Uta Matznick.

Die Bonava ist in Zossen keine Unbekannte. Am Nottekanal entstehen bereits 177 Eigentumswohnungen. Die MAZ hatte im Mai 2020 vom Baustart des Projekts berichtet. Ursprünglich hätten die ersten Familien 2021 einziehen sollen – doch bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Datum des ersten Einzugs auf 2022 verschoben.

Nun sollen zwei weitere Wohnprojekte hinzukommen. Obwohl die Bauarbeiten erst in einigen Monaten beginnen, können sich Interessierte bereits vorab für eins der beiden Projekte vormerken lassen: Unter Tel. 08 00/6 70 80 80 nimmt die Bonava Nachfragen entgegen.

Von Johanna Apel