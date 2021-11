Zossen

Auf den MAZ-Beitrag „Zossen interveniert beim Kreis gegen Eco-City-Präsentation“ und den Kommentar „Konfrontation überflüssig“ in der vergangenen Woche reagierten Leser schriftlich und mündlich. Mails kamen von Karin Wegmann, Kreisverbandsvorsitzende der Bündnisgrünen, und von Petra Liesenfeld in Baruth, Mitinitiatorin des dortigen Gesundheitshauses und Veranstalterin der Klasdorfer Bahnhofskonzerte.

Der Verein International Campus Eco-City Wünsdorf (ICEC) präsentiert sich zurzeit auf der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming mit einer Ausstellung im Kreishaus, außerdem hatte Eco-City-Initiator und Siedlungsökologe Ekhart Hahn zur Eröffnung einen der beiden Vorträge gehalten. Dabei ging es auch um studentische Ideen zum Bahnhofsquartier Wünsdorf unter ökologischem Aspekt. Die Stadtverwaltung Zossen drohte Hahn mit rechtlichen Konsequenzen, lasse er nicht von diesem Projekt ab. Im Rathaus ärgert man sich, Hahn beanspruche ohne Wissen und Zustimmung von Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) Planungs- und Deutungshoheit. Das versteht Hahn nicht, er sieht studentische Arbeiten als Ideen-Studie, „wie sie in Wissenschaft und Lehre Standard sind“.

Wegmann: Projekt wäre eine große Chance

Wegmann stand kürzlich bei der jüngsten Fridays-for-Future-Aktion mit am Rathaus Zossen, sie begrüßt Vorreiterprojekte „für eine CO2-neutrale Stadtentwicklung“, wie sie schreibt. „Das Projekt Eco-City wäre eine große Chance, um in Teltow-Fläming besonders solche Projekte zu erproben und weiterzuentwickeln, die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit innovativ verbinden.“

Zum Vorhaben, in oder bei Zossen eine Möglichkeit zu entwickeln, mit der Bildungsstätten, etablierte Unternehmen und Startups zusammen angesiedelt werden sollen und zusätzlich mit kurzen Wegen zum Arbeitsplatz ein nachhaltiges Wohnumfeld geplant ist, meint Wegmann: „Um diese Vision zu verwirklichen, ist es wichtig, dass sich innovative Träger, Investoren und Unterstützer finden. Das Projekt Eco-City könnte richtungsweisend für die Zukunft des klimaneutralen Städtebaus sein.“

Präsentation Eco City Wünsdorf von Initiator und Siedlungsökologe Prof. Dr. Ekhart Hahn Quelle: privat

Die Barutherin Liesenfeld fragt: „Wie kann man so ein innovatives Projekt an sich vorbei gehen lassen?“ Die umtriebige Kulturfrau findet: „Die Probleme liegen auf der Hand: Wenn wir so tun als wäre nichts und einfach munter weiter drauf los leben, werden unsere Enkel hier schon kein schönes Leben mehr führen können.“ Böden würden ausgelaugt, das Wasser knapp; „Waldbrände, Stürme und Hochwasser werden immer mehr die Lebensgrundlagen zerstören“, schreibt sie der MAZ.

Ihr Fazit: „Wir müssen neue Wege gehen und sollten dies als Chance sehen, die Gesellschaft neu zu gestalten. Wir sollten uns fragen, was ist uns wirklich wichtig? Was brauchen wir für unser Glück?“ Vielleicht kämen die Menschen so auf neue, mitunter auch alte Lösungen, meint Liesenfeld. Und fragt weiter: „Macht uns der ungebremste Konsum glücklich? Wie können wir all das, was wir der Erde abgetrotzt haben, ihr nun zurück geben?“

Petra Liesenfeld ist Musikerin und Sängerin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Klaus Axenkopf betreibt sie den Kulturhof Klasdorf. Quelle: Gudrun Ott

Am Ende ihrer Mail heißt es: „Ich wünsche Ekhart Hahn und seinen Mitarbeiter*innen auf alle Fälle aufgeschlossenere Gemeinden und gutes Gelingen im Aufbau einer ökologischeren Zukunft! Ich wäre überglücklich, wenn ich bei so einem engagierten Vorhaben wie der Eco City dabei sein könnte!“

Ursprünglich hatten Hahn und der Verein ICEC die ehemals Verbotene Stadt auf dem Ex-Militärgelände Wünsdorf für ein weltweites Modellvorhaben ins Auge gefasst. Die Stadtverordneten von Zossen erteilten dem klare Absagen. Inzwischen hängen die Eco-City-Initiatoren nicht mehr ausschließlich an Wünsdorf, sie können sich auch ein Tandem-Projekt zwischen Wünsdorf oder einem anderen Ort und der ohnehin im Umbruch befindlichen Lausitz vorstellen, sagte Hahn der MAZ.

Von Jutta Abromeit