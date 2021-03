Wünsdorf

Herbst 1903 im Teltow. Die wenigen Damen im knöchellangen Kostüm und mit Hut. Die vielen Herren im Tagesanzug mit langem Schoß, ebenfalls mit Kopfbedeckung und Spazierstock. Die Trainspotter von damals pilgerten zahlreich an die Strecke der Königlichen Militäreisenbahn zwischen Marienfelde und Zossen, insbesondere in die Nähe von Dahlewitz, denn dort schrieb der technische Fortschritt Geschichte. Im Oktober 1903 gelang es kurz nacheinander zwei Drehstrom-Schnellbahnwagen der Studiengesellschaft für Elektrische Schnellbahnen Geschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometer zu erreichen. Am 28. Oktober wurde mit 210,2 Stundenkilometern ein Weltrekord für Landfahrzeuge aufgestellt.

Eine Ausstellung im Museum des Teltow in Wünsdorf unter dem Titel „Tempo“ widmet sich der damaligen Sensation und beleuchtet, wie es dazu kam und wie die Versuche geplant und realisiert wurden. Mehr als 60 Fotografien sowie erläuternde Textbeiträge auf Tafeln stellen anschaulich die Geschichte und die Verdienste der Ingenieure dar.

Aus der Ausstellung zur Bahngeschichte Museum des Teltow Bahn-Ausstellung Museum des Teltow. Quelle: Heidrun Voigt

Lutz Birkholz ist für den Inhalt und die Organisation der Schau verantwortlich, Christoph Hegemann für die Gestaltung und Karen Grunow für Recherche und Texte. „Wir hatten im Herbst vergangenen Jahres die Ausstellung ‚Strecke‘ zur Königlichen Militäreisenbahn im Museum Mönchenkloster in Jüterbog. In Wünsdorf wird jetzt die spezielle Phase der Schnellfahrversuche aufgegriffen“, berichtet Karen Grunow.

Die Besucher erfahren in der Schau, dass die Strecke zwischen Marienfelde und Zossen nur zeitweise für die Versuche elektrifiziert wurde. Für den 23 Kilometer langen Abschnitt sprachen seine Gradlinigkeit und das Fehlen größerer Niveauunterschiede.

Elektrifizierung des Bahnnetzes trotz der Rekorde kein Thema

Auf den Schautafeln ist auch etwas über die allerersten elektrischen Bahnen zu lesen, des Weiteren darüber, wie sich der Bau der Fahrleitungen und die Ertüchtigung der Gleise zwischen Marienfelde und Zossen für die Schnellfahrversuche gestaltete. Auch die Entwicklung der Fahrzeuge durch die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG und Siemens & Haske wird anschaulich dargestellt. Zudem wird auf die Geschichte der ausgewählten Strecke eingegangen. „Trotz der beeindruckenden Ergebnisse und Weltrekorde wurde in Preußen nicht weiter über eine zeitnahe Elektrifizierung des Bahnnetzes nachgedacht. Die Rentabilität wurde bezweifelt und der Aufwand erschien zu groß“, stellt Karen Grunow fest.

Die Kunsthistorikerin und Journalistin sowie ihre Mitstreiter freuen sich besonders, dass das Original-Modell des am Weltrekord beteiligten Siemens-Schnelltriebwagens, das 1906 im Maßstab 1:20 angefertigt wurde, in der Ausstellung zu sehen ist. „Es ist unglaublich detailliert“, sagt Karen Grunow begeistert. Sie verweist darauf, dass es sich um eine Leihgabe der Stiftung Deutsches Technikmuseum handelt.

Mehr als 200 Stundenkilometer erreicht der Siemens-Schnelltriebwagen am 6. Oktober 1903 – eine Sensation. Der hohen Geschwindigkeit war die Fototechnik damals nur verzerrt gewachsen. Quelle: Siemens Historical Institute

Die Ausstellungsmacher haben auch eng mit dem Siemens Historical Institute in Berlin zusammengearbeitet, aus dessen Archiv die historischen Fotografien und Schriftstücke stammen. Im Rahmen von Kulturland Brandenburg wurde das Projekt „Tempo“ unterstützt und momentan erarbeiten Birkholz, Grunow und Hegemann eine Online-Version für Kulturland Brandenburg.

Zur Ausstellung ist auch ein 55 Seiten starker Katalog erschienen. Er kann im Museum des Teltow erworben werden. Geplant ist, dass die Schau bis zum 25. Mai läuft. Abhängig von den coronabedingten Besuchsmöglichkeiten wird sie eventuell verlängert.

Info: Für den Besuch der Ausstellung bitte per Mail an museum.wuensdorf@t-online.de oder telefonisch unter 03 37 02/6 69 00 anmelden. Das Museum des Teltow befindet sich in Wünsdorf, Schulstraße 15.

Von Heidrun Voigt