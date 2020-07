Wünsdorf/Berlin

Die Initiatoren der Eco-City, einer Modellstadt für umweltbewusstes Leben von Menschen in der Zukunft, bewerben sich um den Einheitspreis der Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Preis ist mit bis zu 5.000 Euro dotiert.

Bis zum 16. August kann jedermann im Internet für das Vorhaben des Vereins International Campus Eco-City Wünsdorf (ICEC) votieren: Er will in der einst Verbotenen Stadt von Wünsdorf die Vision einer ökologisch ausgerichteten Laborstadt mit regionalen Wirtschaftskreisläufen realisieren, sie soll Vorbild werden für Modellstädte weltweit. Initiator dieser Idee ist der Berliner Siedlungsökologe Ekhart Hahn. Zu finden ist die Abstimmung unter dem Link https://www.einheitspreis.de/bewerten. Im März, ganz wenige Tage vor dem Stopp des öffentlichen Lebens, hatte es in der Bücherstadt Wünsdorf ein großes Forum zu den Eco-City gegeben.

Im Jubiläumsjahr 2020 wiederbelebt

Den Einheitspreis gab es von 2002 bis 2012 als Ehrung von gesellschaftlichem Engagement für das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland. Nun, in diesem in vielerlei Hinsicht besonderen Jahr mit dem Jubiläum 30 Jahre deutsche Einheit und der Corona-Pandemie, legt die Bundeszentrale den Preis neu auf und weitet ihn aus auf einen Preis für solidarisches Handeln in Ost und West. Die Stimmabgabe läuft digital ab und wird von Bürgerinnen und Bürgern vorentschieden.

Ehrung am 3. Oktober

Mit dem Preis sollen sowohl Menschen als auch Initiativen prämiiert werden, die sich für die historische Wiedervereinigung einsetzen, die Einheit aktuell leben „und beispielsweise in Zeiten der Corona-Krise Mitmenschen in ganz Deutschland unterstützen“, wie es auf der Internetseite heißt.

Ausgelobt ist der Preis in den vier Kategorien Mensch, Kultur, Jugend und Digitales, vergeben werden 30 Geldpreise von 1.000 bis zu 5.000 Euro. Alle 30 Preisträgerinnen und Preisträger werden zudem an einem exklusiven Online-Seminar zum Thema Fundraising teilnehmen können. Die Ehrung ist für den 3. Oktober geplant.

Von Jutta Abromeit