„Die Designer waren hier und wir sind zusammen durchgegangen, was von den 20 Garderoben-Entwürfen aus einheimischem Holz tatsächlich umsetzbar ist“, erklärt Tischlermeister Andreas Bonin. Er leitet die Holzwerkstatt der Wünsdorfer Werkstätten, einer Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderung. „Bisher fertigen wir hier in der Holzwerkstatt Wünsdorf Carports, Terrassen-Überdachungen oder Möbel für Kindereinrichtungen, eigentlich die ganze Palette außer Furnierarbeiten“, erzählt er.

Zehn Entwürfe realisierbar

Jetzt sollen Designer-Garderoben dazu kommen, entworfen von Studenten der Hochschule Anhalt in Dessau, die als angehende Designer im Technologie- und Gründerzentrum dieser Uni eng an die Bauhaus-Tradition angelehnt arbeiten. Nach dem Besuch der Studenten in den Wünsdorfer Werkstätten blieben zehn Garderoben übrig. „Diese Modelle halten wir für gut, weil sie in der Produktion umsetzbar sind“, so Bonin. Das heißt, erklärt der Tischlermeister: „Diese Garderoben können von jedermann zusammengesteckt und wieder auseinandergenommen werden. Sie werden ausschließlich mit Dübeln oder Schlitz-Zapfen-Verbindungen montiert.“

Firma im Internet vermarktet

Die Idee zu diesen Garderoben hatte der Ludwigsfelder Christian Wagner, ein Unternehmensberater im Ruhestand. Auf die Frage, wie er zu diesen Garderoben kam, erklärt er: „Ich habe für uns zuhause selbst einen Steck-Garderobenständer gebaut, das hat mir Spaß gemacht und ich wollte noch mehr bauen.“ Der Vorschlag seiner Frau, die Garderoben im Internet zu verkaufen, wurde was: „Ich wollte selbst noch mal was Innovatives machen, ich wollte sehen, ob ich als Senior noch ein Projekt mit Studenten entwickeln kann.“ Und er wollte an Menschen, die ihm auf seinem Berufsweg geholfen hatten, etwas zurückgeben, wie er sagt. So kam der Kontakt mit dem Gründerzentrum in Dessau zustande. Wagner sagt: „Eigentlich sollten die Garderoben ein Projekt zur Firmen-Ausgründung für Studenten werden. Aber die beteiligten jungen Leute hatten andere Lebensplanungen.“ So stand er mit seiner Firma Werk von Hand da, die er nicht mehr selbst führen wollte, zudem kam Corona. Deshalb bot er sie auf einer Internetseite für Firmen-Nachfolgen an.

Di Georgio : „Pfiffiges Design und Handwerkskunst“

Dort fand sie Volker Di Georgio, ein Unternehmer im Odenwald ( Hessen). An ihn verkauft Wagner seine Firma nun. Di Georgio will die Garderoben im ersten Schritt online anbieten. „Im zweiten Schritt wollen wir das Sortiment erweitern und planen gegebenenfalls auch einen stationären Verkauf“, sagt er gegenüber der MAZ. Zu den Gründen, warum er sich entschied, diese Garderoben aus Brandenburg zu vermarkten, erklärt Di Georgio, er liebe Holz und er liebe Handwerksprodukte. „Hier habe ich beides in einem. Die Garderoben haben ein pfiffiges Design, sie sind Handwerkskunst, die man ohne Schrauben zusammensetzen kann, und außerdem kommt mit der Produktionsstätte der soziale Aspekt dazu. Besser geht’s doch nicht.“

Beschäftigte haben neue Arbeitsgänge

Das findet auch Mario Zeyner, Geschäftsführer der gemeinnützigen GbmH Wünsdorfer Werkstätten. Er freut sich über den neuen Auftrag. „Wir haben an unseren drei Standorten in Wünsdorf und Ludwigsfelde insgesamt etwa 300 Beschäftigten in der Produktion“, erklärt Zeyner. Diese Menschen kommen zum größten Teil aus dem Landkreis Teltow-Fläming, ab er auch aus Orten des Nachbarkreises Dahme-Spreewald.

Für Thomas Goldberg, den Produktionsvorbereiter für alle Werkstatt-Bereiche, war noch etwas anderes wichtig bei diesem neuen Holzprodukt Designer-Garderoben: „Dass bei diesem Auftrag nicht nur unser Tischlermeister Arbeit bekommt, sondern die Werkstatt-Beschäftigten die Möglichkeit haben, mit den Arbeitsgängen ihr Entgelt zu verdienen.“ Insofern werde „diese Garderoben-Fertigung eine interessante Erweiterung unserer Palette“. Geschäftsführer Zeyner sagt: „Denn wir wollen unseren Beschäftigten möglichst viele verschiedene Tätigkeiten anbieten.“

Kunden wählen die Holzarten

Wie jede einzelne Garderobe aus Wünsdorf dann aussieht, das entscheiden die Kunden. Sie können zwischen heimischen Hölzern wie Eiche, Buche, Esche, Ahorn oder Nussbaum wählen. „Wichtig dabei ist, dass Farben und Porentiefen zweier Hölzer zusammenpassen, wenn die Garderobe nicht aus einem Material bestehen soll“, erklärt Tischlermeister Bonin.

