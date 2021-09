Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Hofladen ist längst nicht gleich Hofladen. Von frischem Gemüse über hausgemachte Wurst- und Käsespezialitäten bis hin zu Kuchen und regionalen Köstlichkeiten in Flaschen und Einmachgläsern reicht das Angebot in der Region.

In loser Folge stellen wir die Hofläden in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming vor. Hier finden Sie alle bisherigen Hofladen-Porträts im Überblick – und unsere Karte, damit sie auf einen Blick die Hofläden in Ihrer Nähe finden können.

Hofläden in Dahme-Spreewald

Hofladen Münchehofe

Hofladen der Gläsernen Molkerei Münchehofe, Hauptstraße 10 in Münchehofe.

Zum Sortiment gehören unter anderem Käsespezialitäten, Fassbutter, Joghurt, Milch und Spreewald-Produkte.

Hofladen Sauerwald in Selchow

Hofladen, Bar und Café direkt an der nördlichen Start- und Landebahn des BER, Wiesenweg 1 in Selchow.

Zum Sortiment gehören unter anderem Produkte der Landmolkerei Lorenz aus Lebusa, der Oberkelterei Fläminggarten und Marmeladen der Manufaktur Pausenplätzchen in Rangsdorf.

Hofladen Ragow

Hofladen der Märkischen Agrargenossenschaft Mittenwalde, Loickstraße 7d in Ragow.

Zum Sortiment gehören unter anderem rund 15 Kartoffelsorten, Rindfleisch, Produkte der Landmolkerei Lorenz aus Lebusa, Fruchtsäfte aus Werder, Wurstwaren aus Golßen und Spreewald-Produkte.

Hofladen Klein-Eichholz

Hofladen der Landfleischerei „Zum Brunnenhof“, Neue Straße 7 in Klein-Eichholz.

Zum Sortiment gehören unter anderem Wurst, Fleisch und Wild aus eigener Herstellung, Bio-Eier, Leinöl aus der Lausitzer Ölmühle, Säfte aus der Spreewaldmosterei und eingelegtes Gemüse aus Münchehofe.

Hofladen Kolberg

Hofladen des Kräuter und Naturhofs Kolberg, An der Dabernack 2 in Kolberg

Zum Sortiment gehören unter anderem Kräutersalze, Kräuteröle, Teemischungen und Tinkturen aus eigener Herstellung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fischerei-Hofladen in Zernsdorf

Hofladen der Fischerei Aurora, Karl-Marx-Straße 28 in Zernsdorf.

Zum Sortiment gehören unter anderem fangfrischer Zander, Hecht, Wels und Karpfen, Räucher- und Lebendfisch.

Hofladen in Kiekebusch

Hofladen von Annedore Ulitze, Karlshofer Gut 1 in Kiekebusch/OT Karlshof.

Zum Sortiment gehören unter anderem eingewecktes Obst und Gemüse aus eigenem Anbau, Marmeladen und Soßen, Räucherschinken und -fisch sowie hausgebackenes Brot.

Folgen Sie uns auf Facebook Aktuelle Nachrichten und spannende Geschichten aus der Region finden Sie auch auf unseren MAZ-Facebookseiten. Außerdem gibt es jede Woche Fotos von den schönsten Orten des Landkreises, Tipps und die Möglichkeit, mit der Redaktion in Kontakt zu treten. Folgen Sie uns hier für News aus Teltow-Fläming und hier für unsere Beiträge aus Dahme-Spreewald.

Hofläden in Teltow-Fläming:

Hofladen Groß Machnow

Hofladen der Agrargenossenschaft Groß Machnow, Mittenwalder Straße 6 in Groß Machnow.

Zum Sortiment gehören unter anderem eine Kartoffelauswahl aus bis zu zwölf Sorten, Gemüse, Fleischpakete, Wild aus der Oberförsterei Hammer, Öle aus der Region und Tierfutter

Hofladen Blankenfelde

Hofladen der Käserei Blankenfelde, Blankenfelder Dorfstraße 20 in Blankenfelde.

Zum Sortiment gehören unter anderem zahlreiche Käsespezialitäten und Joghurt aus eigener Herstellung, Gemüse, Honig und Bio-Geflügelfleisch.

Von MAZonline