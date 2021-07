Werbig/ Gräfendorf

Die derzeitige Entwicklung der Baupreise erschweren die Planung. Vor allem Kommunen, die jeden Cent mehrmals wenden müssen, bevor sie ihn verplanen, sind davon betroffen. Genaue Aussagen, ob die Erneuerung der Ortsverbindungsstraße zwischen Werbig und Gräfendorf und der Ausbau der Gräfendorfer Ortsdurchfahrt tatsächlich im nächsten Jahr beginnen, kann im Moment niemand machen.

Nach der Vorstellung der bereits weit ausgereiften Planung vor genau einem Monat stand das Gemeinschaftsprojekt von Landkreis und Gemeinde Niederer Fläming im dortigen Bau- und Finanzausschuss nun ein weiteres Mal auf dem Prüfstand. Denn sowohl der Landkreis als Eigentümer der Kreisstraße, als auch seitens der Kommune gibt es zu mehreren Details Änderungswünsche.

Geh- und Radweg sollten zeitgleich kommen

Dass der geplante Geh- und Radweg erst nach dem Ausbau der Straße kommen soll, bewertet Hohenseefelds Ortsvorsteherin Sandra Klimaschewski (ProNF) als gefährliche Fehlentscheidung, da auf der gerade zur Schulweg-Zeit stark befahrenen Straße dann sicher noch schneller gefahren wird. Auch beim Kreis hat man sich darüber Gedanken gemacht und will den parallel neben der Fahrbahn verlaufenen Geh- und Radweg nun auf der anderen Straßenseite bauen. Sinn macht dies deshalb, weil hier das Gros der benötigten Fläche der Gemeinde gehört und so die notwendigen Verhandlungen mit privaten Eigentümern reduziert werden könnten. Die Hoffnung ist nun, dass die Eigentumsfrage bis zum Baubeginn geklärt wird und beide Maßnahmen gleichzeitig umgesetzt werden.

Die Gräfendorfer Ortsdurchfahrt ist eine Buckelpiste. Quelle: Beate Klemens

Zugleich plädiert Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF) dafür, die Erneuerung der Ortsdurchfahrt zu nutzen, den Ausbau im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses und im Kreuzungsbereich Richtung Reinsdorf auszudehnen. In beiden Bereichen würden die seit Jahren als Ärgernis geltenden Schlaglöcher verschwinden. „Auf alle Fälle käme uns das, wenn die Straße einmal angefasst und die Baustelle eingerichtet ist, billiger, als wenn wir das in ein paar Jahren separat machen würden“, so Wäsche.

Auch die Pkw-Stellplätze vor dem alten Schulhaus, das später Mehrgenerationen-Haus werden soll, sollen breiter ausfallen, damit auch Ältere gut aus- und einsteigen können.

Von Uwe Klemens