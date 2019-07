Zeesen

Der Motor wird gestartet und der Blinker gesetzt. Der Wagen setzt sich in Bewegung und bereits mit den ersten Metern stellt sich das wohlige Gefühl von Urlaub, Ferne und Abenteuer ein. Dabei liegt das ersehnte Reiseziel doch noch voraus. Gehört der Weg etwa zum Ziel? „So beschreiben es unsere Kunden“, bestätigt Detlef Faust. „Denn das Spannende ist ja, dass schon mit Reisestart das Zimmer bezogen und die Koffer ausgepackt sind. Das hat sich in den Jahren auch nicht geändert.“

Detlef Faust ist jemand, der es wissen muss: Seit 20 Jahren begleitet er als Geschäftsführer der Carbotec GmbH die Camper der Region in ihre schönste Zeit im Jahr, ihren Urlaub. „Caravan, Boote, technischer Service: mit diesem Portfolio haben Peter Mühmel und ich die Carbotec 1999 aus einem Vorgängerbetrieb heraus gegründet. Damals waren wir noch in Gallun ansässig.“ Die erste Caravan-Messe Berlin-Brandenburg stellten die beiden Geschäftsführer dort mit ihrem dreiköpfigen Team bereits nach vier Monaten auf die Beine. „Das war ein einziges kommen und gehen. Der Ort platze aus allen Nähten“, erinnert sich Detlef Faust.

Das Carbotec-Team ist gewachsen

Seitdem hat sich so einiges geändert. 2005 zog der Betrieb nach Zeesen direkt an die B 179. Dort prägt die imposante Fahrzeugausstellung vor der schwedenroten Holzfassade des Freizeitkaufhauses die Durchfahrtsstraße. „In Zeesen haben wir das Angebot deutlich ausbauen können, unsere Servicewerkstatt technisch erweitert und mit einem umfänglichen Shop alles für den mobilen Alltag bereitstellen können. In den neuen Räumen ist letztlich auch das Team ordentlich gewachsen“, sagt Detlef Faust fest und schmunzelt den jungen Mann neben sich an.

Stefan Faust ist 2011 zunächst als Verkäufer zur Carbotec gekommen und hat mit dem Ausbau der Online-Vermarktung sowie den beiden Vermietmarken Rent easy Berlin für die Reisemobile und Carbotec Rent für die Wohnwagen den Betrieb weiter ausgebaut. 2018 meisterte das Unternehmen mit ihm seinen Generationenwechsel und Stefan Faust wurde als zweiter, Peter Mühmel nachfolgender Geschäftsführer bestellt, oder, wie er mit eigenen Worten beschreibt: „Dann habe ich mich dem Leichtsinn ergeben.“

Nach 15 Jahren ist nun der nächste Umzug geplant

Vater und Sohn Faust steuern nun gemeinsam die Carbotec GmbH. „Wir hatten mit unserem Frühlingsfest 2019 einen schönen Einstand in die gemeinsame Saison. Über 5000 Besucher haben wir allein an dem Aprilwochenende begrüßt, knapp 120 Fahrzeuge der Ausstellung sowie 60 Vermietwagen betreuten unser 17-köpfiges Team sowie die 20 uns unterstützenden Hersteller. Zu unserer Messe am 26./27. Oktober wollen wir das selbstredend noch toppen“, planen die beiden, wobei die großen Herausforderungen sich gerade erst anbahnen.

Nach 15 Jahren zieht das Unternehmen ein weiteres Mal um. „Es sind nur 250 Meter bis zum neuen Baugrund“, beschreibt Stefan Faust das Projekt bescheiden, doch das Vorhaben wirkt enorm: 16 000 Quadratmeter Grundstücksfläche, 4000 Quadratmeter Gebäudefläche und perspektivisch sollen 30 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. „Mit unserer Erfahrung planen wir einen modernen Service- und Handelsbetrieb, und das in genau dieser Reihenfolge“, fasst der junge Unternehmensleiter zusammen. Die Carbotec hat hierfür bereits die Weichen gestellt.

Berufsbilder bei Carbotec sind vielfältig

„In allen Arbeitsbereichen konnten wir in den vergangenen Jahren grandiose Kollegen gewinnen, ab 2020 werden wir wieder ausbilden können, wobei wir auch regulär suchen und einstellen.“ Das Tätigkeitsfeld der Carbotec ist dabei recht breit und umfasst die käufmännischen Berufe, den Bereich der Fahrzeugpflege, das Ersatzteilewesen und letztlich den Werkstattservice.

Die Carbotec in Zeesen ist ein Familienbetrieb, der mit seinem 20-jährigen Bestehen für viele bereits zu einem festen Partner in der Reisegestaltung geworden ist. Erfolgreich gelang dem Betrieb im vergangenen Jahr seine Unternehmensnachfolge und stellt sich nun neuen Herausforderungen.

In ihrem Jubiläumsjahr verlost die Carbotec GmbH unter allen MAZ-Lesern zwei Wertgutscheine in Höhe von je 1000 Euro. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen gibt es hier.

Von MAZonline