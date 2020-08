Teltow-Fläming

Im Gegensatz zu anderen Gesundheitsämtern in Deutschland meldet die Behörde in Teltow-Fläming die aktuellen Coronazahlen auch an den Wochenenden. Insgesamt gab es in Teltow-Fläming seit Freitag zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Davon wurden sieben am Sonntag und drei weitere am Montag bekannt. Fast alle Neuinfektionen sind in der Gemeinde Großbeeren aufgetreten.

Wie der Landkreis bereits am Freitag öffentlich erklärte, habe es im Übergangswohnheim für Asylbewerber in Großbeeren einen Corona-Ausbruch gegeben. Insgesamt ist die Zahl der Infektionen in Großbeeren deshalb innerhalb der vergangenen sieben Tage von 18 auf nun 30 Fälle angestiegen. Für zahlreiche Einwohner des Heims wurden Quarantänemaßnahmen angeordnet. Aktuell steht das Ergebnis des Coronatests noch bei zwei Einwohnern in Großbeeren aus.

Zehn aktive Fälle in Blankenfelde-Mahlow

In der Gemeinde gibt es mit den zehn aktiven Coronafällen derzeit die meisten in Teltow-Fläming. Akute Infektionen gibt es aber auch noch bei Einwohnern in Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf und Am Mellensee. Insgesamt sind derzeit 20 Menschen im Landkreis aktiv infiziert.

Laut den Angaben des Landkreises sind die infizierten Einwohner einer Unterkunft für Asylsuchende in Trebbin mittlerweile wieder genesen. Von den insgesamt 226 infizierten Menschen in Teltow-Fläming ist das Coronavirus mittlerweile bei 193 nicht mehr akut nachzuweisen. Sie gelten als genesen.

Die Zahl der Verdachtsfälle ist am Montag deutlich gesunken. Nach einem Höchststand von über 70 am Wochenende sind es nun noch 39 Verdachtsfälle im gesamten Landkreis. Unter Quarantäne stehen aktuell 67 Menschen in TF. Unter ihnen sind vier Reiserückkehrer.

