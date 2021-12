Zellendorf

„Wir wissen schon, dass wir ein bisschen verrückt sind“, sagt Karolin Lamla und lacht. Am Ende einer unscheinbaren Sackgasse im Niedergörsdorfer Ortsteil Zellendorf wohnt sie gemeinsam mit ihrem Mann Mario und dem gemeinsamen Sohn Marc. Am Zuhause der Familie kommt zurzeit mal wieder keiner ohne großes Staunen vorbei. Denn zur Adventszeit verwandeln die Lamlas ihr Haus samt Garten in ein echtes Weihnachtsparadies. Ob Sterne, Schneemann oder Rentiere – bei den Zellendorfern gibt es alle möglichen Weihnachtsmotive in warm-weißem Licht zu finden. Sogar eine Eisbahn hat die Familie im Garten mit weißer Folie und Schlittschuhläufer-Figuren nachgestellt. Mit dem Schriftzug „Frohes Fest“ werden Vorbeiziehende außerdem herzlich begrüßt.

Drei bis vier Arbeitstage dauert der Aufbau

„Wir haben hier 99 Lichtelemente mit ungefähr 23 000 LED’s“, erklärt Mario Lamla zum Umfang. „Wir haben circa 20 Leitungen verlegt und 25 Verteiler.“ Die Stromkosten für sechs Wochen Dauerbeleuchtung: Rund 120 Euro. Für den 48-Jährigen Hausherr beginnen die Aufbauarbeiten bereits Ende Oktober. „Das Wetter muss noch gut sein, weil ich auch aufs Dach muss“, erklärt er. Wie lange er dafür insgesamt braucht, weiß der Tischler natürlich auch. „Ich habe das mal ausgerechnet. Bei einem normalen Arbeitstag à acht Stunden brauche ich so drei bis vier Arbeitstage zum Aufbauen.“ Sogar Pläne für die Lichtkonstruktion besitzt die Familie, damit nachher alles an richtiger Stelle sitzt. Damit es nicht langweilig wird, kommen jedes Jahr wieder neue Elemente dazu.

Immer wieder kommen neue Elemente dazu. Einzige Voraussetzung: Sie müssen ein warm-weißes Licht haben. Quelle: Isabelle Richter

Doch nicht nur außen geht es bei den Lamlas weihnachtlich zu – auch innen wird das ganze Haus nach dem Totensonntag traditionell zu einem Weihnachtstraum verwandelt. Von der Bettwäsche bis hin zu Weihnachtsmannmützen als Stuhlhussen und noch mehr warm-weißer Beleuchtung ist alles dabei. „Wir haben da eine klare Rollentrennung. Mein Mann ist für draußen zuständig und ich für drinnen“, erzählt Karolin Lamla.

Seit zehn Jahren werden die Lichtobjekte an Haus und Garten immer mehr. Durch die stromsparenden LED’s sei die üppige Beleuchtung für die Lamlas auch finanzierbar. Der Neubau, den die Familie neben Mario Lamlas Elternhaus errichtet hat, wurde individuell auf die weihnachtlichen Ansprüchen der Zellendorfer angepasst. „Wir haben das Haus danach geplant“, erzählen Karolin und Mario Lamla. Warum es bei ihnen so viele Steckdosen gibt, wirft bei dem ein oder anderen Besucher noch heute Fragen auf und bringt die Familie regelmäßig zum Schmunzeln.

Wie auf dem Weihnachtsmarkt: Auch im Garten der Lamlas herrscht gemütliche Stimmung. Quelle: Isabelle Richter

In Zellendorf und Umgebung ist das Weihnachtshaus in diesen Tagen wieder ein beliebtes Ziel. Senioren und Spaziergänger mit Kindern freuen sich jedes Jahr an den Lichtern. Selbst mit Autos reisen Neugierige an, berichtet die Familie. In der Schule von Sohn Marc ist das Weihnachtshaus in Zellendorf ebenfalls Thema. „Ich muss jedes Jahr neue Fotos in die Klassengruppe schicken“, erzählt der Zwölfjährige. Zum Erstaunen seiner Mutter hat er von der ganzen Weihnachtsdeko noch nicht genug. Vielleicht, weil es den Lamlas nicht nur darum geht. Denn die Adventszeit hat für die Familie vor allem emotional eine besondere Bedeutung. „Das besondere zu dieser Zeit ist einfach diese Stille“, sagt Karolin Lamla. „Man kommt zur Ruhe, obwohl man eigentlich wahnsinnig viel zu tun hat. Man nimmt sich mehr Zeit für die Familie und genießt einfach diese Gemütlichkeit.“

Traditionell werden Vorbeiziehende von den Lamlas an einem Adventswochenende auch in ihren Garten eingeladen und dort mit Glühwein und Grillwürsten versorgt. Seit 2014 veranstaltet die Familie den sogenannten „Glühweinzauber“. Wegen der Pandemie muss die Tradition aber schon das zweite Jahr in Folge ausfallen. Vermiesen kann aber selbst das den Lamlas die Weihnachtsstimmung zum Glück nicht.

Von Isabelle Richter