Warum sind Gänseblümchen immer nur weiß und wie entsteht eigentlich der Nebel und warum kann man nicht durch ihn hinwegsehen? Wer glaubt, dass auf solche einfach klingenden Fragen jeder Erwachsene eine Antwort hat, der irrt. Den Dingen künftig genauer auf den Grund zu gehen, hat man sich im Schulhort der Werbiger Ludwig-Achim-von-Arnim Grundschule vorgenommen und für die ersten, erfolgreichen Schritte den Titel „Haus der kleinen Forscher“ erarbeitet. Die entsprechende grün-weiße Plakette ziert künftig das Schulportal.

MINT ist der Schlüssel

„Eigentlich hat alles damit angefangen, dass wir uns im Kollegenkreis schon im ersten Corona-Lockdown darüber Gedanken gemacht haben, mit welchen Weiterbildungsangeboten wir die Zeit nutzen könnten“, erzählt Jeanette Schulze, stellvertretende Leiterin des Kita- und Hortbereiches in der Gemeinde Niederer Fläming. Das von der Industrie- und Handelskammer (IHK) getragene Projekt „Haus der kleinen Forscher“ begeisterte auch die fünf Werbiger Hortnerinnen, die sich per Livestream im so genannten MINT-Bereich weiterbildeten. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik verbirgt sich hinter den vier Buchstaben. MINT-Kompetenzen gelten als Schlüssel, nicht nur um die oben genannten Fragen zu beantworten, sondern auch um später in der Schule, in der Ausbildung und im Beruf den Anforderungen gewachsen zu sein.

Die lange, als Perlenkette aufgefädelte Reihe Gummibärchen haben sich Nele und Julian und die anderen Kinder mit ihrer Wissbegier redlich verdient. Quelle: Uwe Klemens

Das 2010 gegründete Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“ dient diesem Zweck. Bildungseinrichtungen als Netzwerk-Partner werden in Form von Mitarbeiter-Schulungen, Forschungs-Equipment und Lehrmaterial unterstützt. Auch der hauseigene Förderverein in Werbig beteiligte sich finanziell. Mit einem Forschungsprojekt eigener Wahl können die Pädagogen gegenüber dem Netzwerk unter Beweis stellen, was sie gelernt haben und erhalten im Gegenzug das begehrte Zertifikat, mit dem sie dann für ihre Einrichtung werben können.

Schneekristalle unter der Lupe

„Bei unserem Bewerbungs-Projekt ging es um das Thema Schnee“, erzählt Schulze. Der vergangene Winter bot ausreichend Gelegenheit, um Schneeflocken genauer unter die Lupe zu nehmen und beim Nachschauen in schlauen Büchern und im Internet in Erfahrung zu bringen, wie die kleinen Kristalle entstehen, ob man sie konservieren kann und ab welcher Temperatur es Zeit für den Schneemann ist, sich wieder aus dem Staub zu machen.

„Kinder haben doch immer Fragen zu allem, was ihnen begegnet“, beschreibt Schulze ihre in den zurückliegenden Monaten noch stärker als bislang wahrgenommene Beobachtung. „Das Schöne ist, dass man durch den Kinderblick plötzlich auch selbst viele Dinge wieder neu sieht und nach Antworten auf Fragen sucht, die man sich selbst bisher noch nie gestellt hat“, erzählt die Pädagogin.

Jeanette Schulze, stellvertretende Kita- und Hortleiterin der Gemeinde, nimmt von IHK-Vizepräsident Uwe Kaim das Zertifikat als „Haus der kleinen Forscher“ entgegen. Quelle: Uwe Klemens

Die Liste der in Werbig bereits erforschten Phänomene reicht von Naturereignissen wie Schnee und Nebel bis zur der Frage, warum sich das Windrad tatsächlich dreht und wie in seinem Inneren der Strom entsteht, bis zur Funktionsweise eines Walkie-Talkie. „Eigentlich genau so, wie das Dosentelefon, nur dass man bei dem einen die Übertragungswelle sehen kann und bei dem anderen nicht“, fasst Schulze das Untersuchungsergebnis zusammen.

Für die Übergabe des Zertifikats waren nicht nur Bürgermeister Matthias Wäsche, Netzwerk-Koordinatorin Ulrike Krüger und IHK-Projekt-Koordinatorin Clarissa Knut nach Werbig gekommen, sondern auch Uwe Kaim, Vizepräsident der IHK Potsdam. „Es wird bei den Kindern zum Glück inzwischen wieder deutlich mehr gelesen, als noch vor ein paar Jahren“, erzählt der Jüterboger aus seiner Tätigkeit als Buchhändler.

