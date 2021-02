Ludwigsfelde

36 Ballen Heu, 49 Säcke Futter und jede Menge Äpfel und Möhren: Der Pferdeanhänger, den Nicole Kirsten am Donnerstag vor den Edeka-Markt „Specht“ in Ludwigsfelde fährt, ist rappelvoll. Ihr Auto und ein weiterer Anhänger ebenso. „Pferdefutter, Hundefutter, Ziegenfutter, Kamelfutter, alles dabei“, sagt sie beim Ausladen und lacht.

Vor knapp drei Wochen startete die Ludwigsfelderin eine Spendenaktion. Zufällig war ihr aufgefallen, wie die Schausteller des Circus Astoria vor dem Edeka Specht um Spenden baten. „Ich habe selbst Tiere und wollte helfen“, sagt Nicole Kirsten. Statt Geld zu spenden wollte sie aber direkt helfen – und setzte im Bekanntenkreis alle Hebel in Bewegung. Das Ergebnis war drei Wochen später: Zahlreiche Futterspenden für die 40 Tiere des Circus Astoria.

Circus Astoria seit März ohne Auftritte

„Das bedeutet uns ganz viel“, sagt Zirkusdirektor Ricardo Köllner. Seit dem vergangenen März fanden keine Vorstellungen mehr statt. Die Schausteller, die sonst durch Ostdeutschland touren, stehen derzeit in Suckow in Mecklenburg-Vorpommern. Doch viele Kosten laufen weiter: Die Kamele, Lamas und anderen Tiere wollen weiterhin gefüttert werden. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, sagt Köllner. „Das kannten wir vorher nicht.“ Am Schlimmsten sei dabei das „Kopfkino“ – dass man nicht wisse, wann es weitergeht. Die große Spende schaffe nun ein wenig Erleichterung. „Wir bedanken uns bei allen Spendern.“

Auch Nicole Kirsten ist von der Hilfsbereitschaft überwältigt. Sie selbst arbeitet auf dem Schünower Holunderhof, der ebenfalls Futter beisteuerte. Auch andere Betriebe beteiligten sich: Die Futtermühle Egeler etwa oder die Mühle Steinmeyer. Aber auch Privatpersonen – die Aktion zog Kreise bis nach Luckenwalde. Nebenbei musste Nicole Kirsten das Abholen, Verteilen und Übergeben organisieren.

Kritik an Tierhaltung im Zirkus

Nach ihrem Aufruf über Facebook und Whatsapp habe sie allerdings auch Kritik bekommen, sagt sie. Wegen ihrer Tierhaltung stehen Zirkusse immer wieder in der Kritik. Das weiß auch Kirsten: „Ich glaube aber, es gibt viele Privatleute, bei denen es Tieren schlechter geht“, sagt sie. Sie habe helfen wollen – und zwar ganz direkt mit Sachspenden für die Tiere. Neben Futter kam auch Pferdezubehör wie Halfter oder Trensen zusammen. Und auch Nicole Kirsten selbst beteiligte sich. „Ich finde es wichtig, zu helfen. Viele wissen nicht, wie sehr Schausteller gerade kämpfen.“

Von Johanna Apel