Fast entschuldigt sich Andreas Graf, der Pressesprecher des Hauptzollamtes Potsdam, dass in den zwei Stunden des MAZ-Besuchs nicht ein Truck auf den Hof des Zollamts an der Genshagener Straße rollt. Dabei liegt diese Dienststelle des Bundes direkt an der Transitstrecke Moskau – Paris, und der Abschnitt südlicher Autobahn-Ring Berlin gehört zu den meistbefahrenen Strecken Deutschlands. Graf lacht und erklärt: „Zum einen interessiert uns der EU-Binnenhandel hier weniger. Er ist ja kaum Zoll-relevant. Mit der Zoll-Union läuft der größte Teil des Warenverkehrs vertraglich geregelt und fast zollfrei.“ Absolut interessant dagegen seien im Zollamt Ludwigsfelde mit seinen insgesamt 24 Bediensteten Ein- und Ausfuhren von oder nach Norwegen und von der oder in die Schweiz. Diese Staaten gehören zu den sogenannten Drittländern außerhalb der EU, einschließlich Island, Liechtenstein oder Färöer-Inseln. „Und da interessiert uns jede Warenbewegung“, sagt Graf.

Das sind die Zoll-Verschlüsse für Lkw-Ladungen. Quelle: Jutta Abromeit

Zum anderen, erklärt der frühere Leiter der Ludwigsfelder Dienststelle, gebe es deshalb keine Warteschlangen mehr vorm Zollamt und täglich nur noch ganze 25 oder 30 Brummis auf dem Hof, „weil Zollverfahren heute elektronisch erledigt werden“. Dafür wird Atlas eingesetzt – das Automatische Tarif- und Abfertigungs-System. Sein Zugriff beginnt und endet an den EU-Außengrenzen. „Über Atlas werden auch sämtliche Steuern – also Zolleinfuhr-, Umsatz- oder Verbrauchs-Steuern – sowie Vorprüfungen von Verboten und Beschränkungen elektronisch erledigt“, erklärt Andreas Graf. Das heißt: Container und Lkw-Ladungen zum Beispiel aus Russland können in Polen mit Atlas in das sogenannte gebundene Verfahren überführt werden. „Damit brauchen sie bis in das EU-Bestimmungsland nicht mehr angefasst zu werden“.

Gefälschte Produkte rigoros vernichtet

Dabei gehe es auch um Lebensmittelkontrollen, um Produktsicherheit und Produkt-Piraterie. Der Beamte erwartet zum Beispiel jetzt mit dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest riesige Probleme für deutsche Fleischproduzenten.

Zur Produktsicherheit gehörten außerdem Kontrollen von Elektrogeräten ebenso wie die von Kosmetik; der Mann vom Zoll sagt: „Sie können sich gar nicht vorstellen, was in einem Kajalstift oder einem Lidschatten alles drin sein kann, was da nicht reingehört und richtig gesundheitsschädlich ist.“

Mit solch einem Stempel gibt es das begehrte Okay für Frachtpapiere. Quelle: Jutta Abromeit

Wegen des Steuergeheimnisses darf er keine konkreten Beispiele nennen. Doch seine Worte lassen ahnen, was die Zollbeamten alles stichprobenartig kontrollieren und finden: „Bei Produkt-Piraterie geht es hauptsächlich um Marken-Fälschungen. Und gefälscht wird alles, womit Geld zu machen ist.“ Natürlich wollten Hersteller keine Konkurrenz von gefälschten Produkten. „Doch wir finden alles, was im Internet angeboten wird, und was Leute sich vermeintlich günstig liefern lassen, von Autoteilen über Kleidung, Arzneimittel, Uhren oder Taschen“, erzählt Graf; „aber alle gefundenen Fälschungen lassen wir rigoros vernichten. Da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit mit den Herstellern.“

Zudem seien Arzneimittel nicht nur bei Fälschungen interessant, sondern auch bei der Einfuhr von Privatpersonen aus Drittländern. Solche Einfuhren seien grundsätzlich an Genehmigungen von Landesbehörden gebunden. Gewerbliche Importeure hätten sie in der Regel, doch Privatpersonen bekämen sie gar nicht, deshalb dürfen sie Arzneimittel nicht einführen. Graf erklärt: „Zum Beispiel findet jemand im Internet einen Anbieter von Viagra oder Antibabypillen, von Kopfschmerztabletten oder Diät-Medikamenten, die in Russland oder den USA hergestellt sind. Die sind zwar deutlich preiswerter als bei uns, aber hier nicht zugelassen.“ Handele es sich dann auch noch um gefälschte Präparate, werde es richtig gefährlich. „Zum einen für die Gesundheit des Verbrauchers, zum anderen drohen, wenn wir solchen Verdacht an die Marktüberwachungsbehörden weitergeben und er wird bestätigt, bis zu 25.000 Euro Bußgeld.“

Zeitweise wegen Corona nur Klopapier-Lieferungen aus Russland

Ist Zigaretten-Schmuggel noch ein Problem? „Nach wie vor in ganz Deutschland“, antwortet Andreas Graf; ein Stelle, wo sie immer wieder angeboten würden, sei der Bahnhofsvorplatz von Ludwigsfelde. „Alles, was asiatische Straßenverkäufer an Zigaretten-Stangen anbieten, ist fast immer Schmuggelware“, sagt er. 800 Zigaretten dürfe jede Person privat einführen. Alles darüber hinaus sei gewerblicher Handel und genehmigungspflichtig. Um illegal eingeführte Zigaretten in versteckten Lagern zu finden, setzten Zollbeamte auch Tabak-Spürhunde ein.

Übrigens seien die Zollbeamten auch in der Corona-Hochzeit im Frühjahr durchgehend beschäftigt gewesen, sagt der Pressesprecher. Die üblichen Transporte waren weniger; „aber dafür haben wir zeitweise nichts anderes abgefertigt als Klopapier aus Russland oder Maskenlieferungen für Krankhäuser aus Drittländern.“

Zollämter für Kfz-Steuer zuständig

Heute leitet Peter Franz das Zollamt Ludwigsfelde. Diese Dienststelle ist verantwortlich für den gesamten Frachtbereich in Potsdam, in Teilen des Kreises Potsdam Mittelmark, im gesamten Kreis Teltow-Fläming mit Ludwigsfelde, Großbeeren einschließlich des Güterverkehrszentrums (GVZ), mit Zossen und Baruth sowie dem Frachtverkehr in Niederlehme und der halben Stadt Königs Wusterhausen. Zur Zuständigkeit des Zollamts Ludwigsfelde gehören auch die Abfertigungsstelle Brandenburg/Havel, das künftige Logistik-Zentrum Schönefeld mit den Orten Waßmannsdorf und Schönefeld sowie das alte ILA-Gelände bis nach Blankenfelde-Mahlow.

Peter Franz leitet das Zollamt in Ludwigsfelde. Quelle: Jutta Abromeit

Bundesweit gibt es 40 Hauptzollämter (HZA). Zum HZA Potsdam gehören die drei Brandenburger Zollämter: für Westbrandenburg die Zollämter Ludwigsfelde und Velten ( Oberhavel) sowie für Ostbrandenburg das Zollamt Frankfurt/Oder. „Außerdem gehören zu Potsdam die drei Flughafen-Zollämter Schönefeld, Tegel und das künftige für den BER“, sagt Peter Franz. Und er erklärt, seit 2014 seien die Zollämter auch für die bundeseinheitliche Kfz-Steuer zuständig. Zum Beispiel kämen Schwerbehinderte mit Anträgen zum Reduzieren dieser Steuer zum Zollamt.

Am Ende des Pressetermins verabschiedet sich Andreas Graf fast noch einmal mit einer Entschuldigung: „Nee, so einen richtig medienwirksamen Paukenschlag über irgendeinen Zoll-Skandal aus den zurückliegenden zwei Jahren in Ludwigsfelde kann ich Ihnen gar nicht bieten.“ Dennoch, meint der Beamte, bleibe die Arbeit der Zöllner an dieser großen europäischen Warentrasse mit den vielen Speditionen links und rechts der A 10 ungemein spannend: „Hier bündeln ja viele Logistiker ihre Transporte nach Russland oder Osteuropa für möglichst voll beladene Fahrzeuge, um Kosten zu sparen – mindestens 300 bis 400 Zollverfahren werden täglich von Ludwigsfelde aus eröffnet.“ Wenn dabei die Arbeit des Zollamts relativ geordnet und unspektakulär läuft, so Graf, dann liege das auch an den honorigen Firmen, die hier angesiedelt seien, und die den Vorschriften entsprechend professionell arbeiteten.

Von Jutta Abromeit