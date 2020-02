Zossen

Unbekannte haben in Zossen in der Zeit von Samstagmorgen zu Sonntagabend das Kellerfenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Der oder die Täter gelangten so in das Untergeschoss des Wohnhauses, scheiterten aber an der massiven Hauseingangstür. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Polizeibeamte sicherten Spuren der Täter und nahmen eine Strafanzeige auf.

