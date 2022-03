Zossen

Die Synode des Evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming kommt am Samstag, dem 19. März, von 9 bis 15 Uhr zu ihrer turnusmäßigen Frühjahrstagung zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kirchkreises. Die Tagung wird auf Grund der hohen Infektionszahlen in der Region wieder rein digital veranstaltet. Dazu werden die rund 80 Kirchenparlamentarier nun von ihren Wohnorten aus über eine Video-Plattform miteinander verbunden sein.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu Gast sein wird dieses Mal unter anderem die Görlitzer Generalsuperintendentin Theresa Rinecker mit einem Bericht zur Lage. Auch die Superintendentin des Kirchenkreises Katrin Rudolph (Zossen) wird zur Situation im Kirchenkreis sprechen.

Regionale Zusammenarbeit ist zentrales Thema

Das zentrale Thema der Tagung wird aber die regionale Zusammenarbeit der Gemeinden im Kirchenkreis sein. In mehreren Workshops werden die Synodalen Unterthemen dazu besprechen. So soll es um Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung, die Arbeit in einem Regionalausschuss, die Entwicklung eines Pfarrsprengels oder einer Gesamtkirchengemeinde sowie um „Regionale Gestaltung als Erprobungsraum“ gehen. Bei allen Themen gibt es Erfahrungen im Kirchenkreis, die vorgestellt und gemeinsam besprochen werden sollen.

Darüber hinaus soll es um Haushaltsfragen, die Projekte Jugendkirche und „Fairer Kirchenkreis“ sowie die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises gehen. Direkt zur Tagung wird die überarbeitete Webseite des Kirchenkreises an den Start gehen, außerdem ist gerade wieder eine Umfrageaktion gestartet, dieses Mal zum Thema „Was gibt Ihnen Hoffnung?“

Synode trifft sich zweimal im Jahr in Luckenwalde

Die Kreissynode ist das wichtigste Leitungsgremium des Evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming und trifft sich in der Regel zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst in Luckenwalde. Sie hat derzeit 82 Mitglieder, etwa die Hälfte davon sind Delegierte aus den Kirchengemeinden der Region. Darüber hinaus arbeiten in ihr die Pfarrerinnen und Pfarrer mit, Vertreter der Fachkonvente Kirchenmusik und Gemeindepädagogen, sowie Berufene aus verschiedenen Werken, Verbänden und Initiativen.

Weitere Informationen zur Synode sind auf der Kirchenkreis-Webseite unter www.kkzf.de/synode zu finden.

Von MAZonline