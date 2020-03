Zossen

Superintendentin Katrin Rudolph ist im Kirchenkreis Zossen-Fläming für 26 Pfarrsprengel mit 28.000 Kirchgänger zuständig. In der Coronakrise steht auch die Kirche vor neuen Herausforderungen.

Frau Rudolph, wie sieht es aktuell in den Kirchen aus? Sind diese einfach nur leer und verlassen?

Katrin Rudolph: Nicht ganz. Grundsätzlich dürfen Kirchen weiter offen gehalten werden, und es kommen durchaus auch Menschen zum stillen Gebet. In vielen Kirchen liegt Andachtsmaterial aus. Gottesdienste sind aber untersagt, das stimmt.

Wie geht der Kirchenkreis damit um?

Wir versuchen, andere Formen zu finden, und das wächst auch langsam. Wir lernen alle dazu. Manche, wie Pfarrerin Fürstenau-Ellerbrock in Niedergörsdorf oder Pfarrer Nico Steffen in Teupitz, nehmen Gottesdienste auf Video auf. Vikarin Lena Müller veröffentlicht Audiomitschnitte von Passionsandachten. Die werden auf eigenen Websites veröffentlicht, oder auf der Internetseite des Kirchenkreises.

Nun sind gerade die älteren Brandenburger nicht alle begeisterte Internetnutzer. Führen sich aktuell Kirche und Gemeindemitglieder gegenseitig an ein neues Medium heran?

Es gibt tatsächlich Menschen, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Whatsapp-Gruppe sind und erleben, wie es ist, wenn man alle paar Minuten eine Nachricht bekommt. Die Jugendlichen hingegen sind voll in ihrem Element und leben sich über soziale Netzwerke richtig aus. Aber wir haben auch die im Blick, die das Internet nicht nutzen wollen oder können. In Petkus haben ein Lektor und ein Musiker einen Fenstergottesdienst angeboten. In Zossen hat die Gemeinde die Aufforderung verteilt, am Sonntag Hausandachten zu halten. Dann versuchen wir uns an Telefongottesdiensten. Mir ist wichtig, dass diejenigen ohne Internetzugang jetzt nicht abgehängt werden.

Das klingt, als ob sich Kirche plötzlich im Eiltempo modernisiert. Kann die Corona-Krise auch eine Chance für die Institution Kirche sein?

Ich hoffe tatsächlich, dass sich dadurch auch unser Blickwinkel verändert. Dass es nicht mehr nur darum geht, wie Menschen zu uns kommen, sondern auch darum, wie wir als Kirche Menschen erreichen, die nicht mehr das Haus verlassen können.

Glauben Sie, dass die Menschen jetzt ein stärkeres Bedürfnis nach Kirche haben?

Gerade in der Anfangszeit habe ich schon eine besondere Sehnsucht nach Trost und Orientierung wahrgenommen. Am 15. März, dem letzten öffentlichen Gottesdienst, waren mehr Menschen in der Kirche als üblich. In den Gemeinden wurde auch intensiv diskutiert, ob der Staat Gottesdienste überhaupt verbieten darf. Das Verständnis für die Notwendigkeit ist da, aber ich finde die Auseinandersetzung interessant, weil damit auch eine Wertschätzung unserer Gottesdienste verbunden ist.

Zu den Aufgaben der Pfarrer gehören aber nicht nur die Gottesdienste, sondern auch die Seelsorge. Funktioniert die über Telefon überhaupt?

Es wird derzeit noch immer von Fall zu Fall entschieden, ob der direkte Kontakt nötig ist oder nicht. Aber es passiert schon deutlich mehr über Telefon. Viele Pfarrer telefonieren sich durch ihre Gemeinden und fragen bei den Menschen nach, wie es ihnen geht. Und der Redebedarf ist auch deutlich höher, weil es keine Veranstaltungen mehr gibt.

Mit Ostern steht der wichtigste kirchliche Feiertag vor der Tür. Es wird in diesem Jahr aber keine Ostergottesdienste geben. Schmerzt Sie das?

Sehr. Speziell die Ostergottesdienste wurden mit großem Aufwand vorbereitet, das tut schon weh. Aber auch da versuchen wir, andere Formen zu nutzen. Wir wollen zwei Online-Gottesdienste professionell produzieren. Dazu haben wir zwei Teams aus Pfarrern und Kirchenmusikern gebildet. Wir könnten zwar auch einfach auf den Fernsehgottesdienst verweisen, aber ich glaube, es ist etwas anderes, wenn die Menschen bekannte Gesichter und zwei bekannte Kirchen sehen.

Was machen die Kirchenmusiker in der Zwangspause?

Sie haben Zeit für Nach- und Vorbereitungen, die sonst oft zu kurz kommen. Und sie halten Kontakt zu den Mitgliedern ihrer Chöre, die ja auch gerade einen wichtigen Anlaufpunkt verlieren. Außerdem können sie an ihren Instrumenten üben.

Wie hat sich Ihre eigene Arbeit in den vergangenen Tagen verändert? Kommen Sie auch zur Ruhe?

Von Entschleunigung ist bei mir aktuell noch nichts zu spüren. Ich bin viel am Telefon, muss neue Informationen filtern, die täglich von der Landeskirche, dem Land oder auch von der Bestatter-Innung kommen, ich muss Dienstausweise ausstellen, die wir bislang gar nicht brauchten. Wir müssen auch über Wege nachdenken, wie die kirchlichen Gremien in dieser Zeit entscheiden können. Es laufen ja weiterhin Bewerbungsverfahren, Baufragen müssen entschieden werden, an denen oft Fristen hängen. Das sind viele Dinge, bei denen wir noch schauen müssen, wie das alles geht.

Lesen Sie auch:

Von Oliver Fischer