Zossen

Auch in Zossen soll es künftig ein Rufbus-System geben, die Stadt will einem Verbund mit den Nachbargemeinden Trebbin und Am Mellensee beitreten. Das beschlossen die Stadtverordneten in dieser Woche bei namentlicher Abstimmung mit einem Votum von 23-mal Ja und zweimal Nein. In Trebbin gibt es den Rufbus, Am Mellensee will ebenfalls beitreten.

Kreis und Rufbus-Gemeinden zahlen jeweils die Hälfte

Befürwortet auch der Kreistag diese neue ÖPNV-Erweiterung, dann teilen sich der Kreis und die betreffenden Kommunen die Finanzierung. Die Gesamtkosten für den Rufbus im Stadtgebiet Zossen mit allen Ortsteilen werden mit 120 000 Euro pro Jahr angegeben, Kreis und Stadt tragen jeweils die Hälfte.

Detlef Klucke (Plan B), Vorsitzender des Ausschusses Kultur, Tourismus, Umwelt und Energie (KZUE) wollte diesen Verbund für Zossen per Beschluss auf Ludwigsfelde erweitern. Er sagte, es gebe viele Zossener, die in Ludwigsfelde zum Arzt oder dort in Züge umsteigen wollten. Deshalb fragte er die Bürgermeisterin, wie weit zugesagte Gespräche mit der Stadt Ludwigsfelde gediehen seien. „Wir sind im Gespräch, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, so Rathauschefin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP). Zu Kluckes Änderungsantrag erklärte sie: „Beschließen Sie das, steigen die Kosten und damit die Anteile der Stadt Zossen definitiv. Und diesen Antrag jetzt noch zu ändern, bedeutet eine Ablehnung im Kreis.“

Rufbus-Bestellung per Telefon oder App

Stimmt nach der Stadt Zossen nun der Kreistag zu, dann können auch Zossener und Bewohner von Ortsteilen demnächst Fahrbedarf anmelden. Das geht innerhalb eines Buchungszeitfensters telefonisch oder alternativ über eine zur Verfügung gestellte App. Dabei muss die Bestellung mindestens 60 Minuten im Voraus erfolgen. In besonderen Fällen sei es für die Planung nötig, eine Fahrt bereits am Vortag zu buchen, hieß es zu den Rufbus-Konditionen.

Angefahren werden im Rufbus-System nur vorhandene Bus- oder Bahn-Haltestellen, ausdrücklich können Privatadressen nicht als Start- oder Zielort ausgewählt werden, heißt es in der Erklärung zu diesem Beschluss. Und es können pro Rufbus maximal acht Personen mitfahren. Beim Fahrpreis gilt der VBB-Tarif plus einem Komfort-Zuschlag von einem Euro je Fahrgast und Strecke.

Landkreis Teltow-Fläming berät über Rufbus-Erweiterungen 2022

Nun entscheidet der Kreistag auf seiner nächsten Beratung am 13. Dezember über die Einführung des Rufbus-Systems in der gesamten Region Zossen-Am Mellensee-Trebbin im kommenden Jahr. Die Beschlussvorlage im Kreis heißt „Verbesserung des kommunalen ÖPNV im Jahr 2022 im Landkreis Teltow-Fläming“. Darin geht es separat um die neuen Rufbus-Gebiete Am Mellensee, Zossen und Ludwigsfelde. In der Stadt Trebbin fahren Rufbusse bereits ebenso wie in Baruth oder Nuthe-Urstromtal, Blankenfelde-Mahlow diskutiert darüber.

Von Jutta Abromeit