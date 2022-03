Zossen

Eigentlich müsste er mit Zimmermannskleidung oder Wanderstab unterwegs sein: Der Berliner Jonaß Deußer sucht in Brandenburg ein Domizil. Da ist er bekanntlich zurzeit nicht allein, doch der junge Mann ist weder Wohnungssuchender noch Investor, eher klingt er wie ein Idealist: „Ich will meinen Traum verwirklichen und ein soziales Projekt gründen, das betreutes Wohnen im Alter und Jugendarbeit verbindet.“

Jonas Deußer: Bin kein Traumtänzer

Und so soll das funktionieren: „Wie suchen einen Vierseithof, ein altes Pfarrhaus, ein altes Schulgebäude oder etwas ähnliches, am besten ebenerdig.“ Wir, das sind er und seine beiden Mitstreiterinnen Laura Messer und Charlotta Meyer. Die drei wissen, dass ganz sicher jede Menge Arbeit auf sie zukommt, die sie in ein altes Haus stecken müssen. „Ein Traumtänzer bin ich aber nicht“, sagt der 28-Jährige Deußer, „ich bin sogar sehr realistisch weil ich weiß, dass unser Vorhaben auf dem freien Markt keine Chance hätte.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Eigenkapital und der Hoffnung auf Fördergeld will der Berliner im April den Verein Sonay – soziales Leben gründen. Mit diesem Verein sollen Senioren in eigenen Appartements wohnen und selbst bestimmt leben können. Und tagsüber kommen Jugendliche – „zum Beispiel übers Jugendamt“, sagt Jonas Deußer –, die unter Anleitung lernen was es heißt, Altenpfleger zu sein, was Gärtner zu tun haben oder was zur Bearbeitung von Holz oder Metall gehört.

Horror für Landwirt: fünfter Stock im Altersheim

Auf die Idee zu diesem Projekt kam der Sozialarbeiter, weil er bei seinem Job in Berlin-Hellersdorf Jugendliche erlebte, „die allein über den Schulweg nicht herausfanden, auf welchem Berufsweg sie ihren Platz im Leben finden sollen“. Hinzu kam, dass sein Großvater in Hessen, ein Landwirt mit Leib und Seele, eine Schlaganfall erlitt und den Hof seines Vaters nicht mehr bewirtschaften konnte. „Es ist für ihn der Horror, im fünften Stock eines Altersheims sitzen zu müssen“, erzählt Deußer.

Nach der Idee für sein Vorhaben betrieb er Marktforschung und schrieb vor anderthalb Jahren eine Businessplan. Im September kündigte er seien Job in der Kinder- und Sozialhilfe Hellersdorf. Seither lebt er vom Ersparten und zieht durch Brandenburg. Alle Bürgermeister und Kirchengemeinden hat er inzwischen angeschrieben. Wie viele Menschen über den Verein mal Arbeit finden sollen, das weiß er beim besten Willen noch nicht; „das muss sich entwickeln. Ich will selbst vor Ort leben und mein Projekt voranbringen.“

Startobjekt für Sonay gesucht

Und er meint beim Gespräch in Zossen: „Ja, es ist mühselig, ich weiß. Aber irgendwo finde ich ein Objekt für den Start.“ Wer dem jungen Mann helfen möchte, sein Projekt hier in der Region zu verwirklichen, der findet ihn und seine beiden Mitstreiterinnen Laura Messer und Charlotta Meyer im Internet unter info@sonaysozialesleben.de oder kann anrufen unter 015751766586.

Von Jutta Abromeit