Zossen

Pfarrerin Michaela Jecht hält am Samstag, 29. August, um 15.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Zossen einen Vortrag zum Thema „Glauben im Homeoffice“. Die etwa einstündige Veranstaltung ist der zweite Teil ihres Bewerbungsverfahrens um die andere freie Pfarrstelle der Kirchengemeinde Zossen. Mitte des Monats hatte sich die Pfarrerin bereits in der Kirchengemeinde vorgestellt. Die beiden Veranstaltungen nutzt der Gemeindekirchenrat als Leitungsgremium als Möglichkeit, Jecht in zwei wichtigen Bereichen der späteren Gemeindearbeit kennenzulernen. Am zweiten Septemberwochenende findet dann die Pfarr-Wahl statt.

Zum Vortrag am Samstag sind alle Gemeindemitglieder eingeladen, die Pfarrerin Jecht schon vor der offiziellen Wahl kennenlernen wollen – oder sich einfach für das Thema der Veranstaltung interessieren. Wegen der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln werden die Plätze auf den Kirchenbänken den Besuchern zugewiesen. Einen Mund-Nase-Schutz in der Kirche zu tragen ist keine Bedingung zur Teilnahme an der Veranstaltung, wird jedoch empfohlen.

Von Lise Neugebauer