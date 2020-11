Ludwigsfelde

Viel Kraft haben zwei Vereine der Region in neue Publikationen investiert: Sowohl der Heimatverein „Alter Krug“ Zossen als auch der Förderverein Heimatstube Sperenberg bieten jetzt Wand-Kalender für das kommende Jahr an.

Die Zossener Mitglieder verarbeiteten für ihr jüngstes Werk einen ganz kleinen Teil dessen, was sie aus dem mehr als 5.000 Negative umfassenden Fundus des Fotografen Günter Scheike gerade digitalisiert haben und bereits online präsentieren: Zossener Ansichten aus den 1960er Jahren. Und ihr Kalender kann dank dieser Großaktion mit Landesförderung mit einem Einführungsblatt vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur glänzen. Nach dessen Ansprache und dem Untertitel „Vom Überlebenskünstler & Start-up anno 1961“ heißt der erste Satz: „In der langen Reihe der Kalenderthemen wollen wir diesen Kalender erstmalig einem Zossener Kleinbetrieb und einem Zossener Bürger widmen.“ Fotograf Scheike wäre im vergangenen Februar 100 Jahre alt geworden.

Fotograf lernte „Pinselweiber“ an

Die Zossener Fotokopieranstalt von Ilse Kühl in der Puschkinstraße, der heutigen Baruther Straße, fertigte für das Deutsche Patentamt Fotokopien aus Mikrofilmen an. Dieses Geschäft brach jedoch mit dem Bau der Berliner Mauer weg. Günter Scheike und seine Frau, Inhaberin der Kopieranstalt, sahen sich gezwungen, ihr Geld anderweitig zu verdienen. Scheike kam auf die Idee, „kolorierte Heimatbilder“ anzubieten, ihr Geschäft nannten sie „Fotofreund Scheike“.

Günter Scheike erprobte viele Farbmischungen und entwickelte eine bestimmte Wischung der Wolken-Partien. Die Frauen, die er für diese Arbeit anlernte, hießen bald „Pinselweiber“. Sie waren bald an ihrer rechten blauen Handpartie zu erkennen. Ihre Arbeit machte das Geschäft faktisch konkurrenzlos. Einige Ergebnisse aus der damaligen Arbeit des Fotografen und seiner Mitarbeiter finden Betrachter als Schwarz-Weiß-Bilder in dem jetzt herausgegebenen Kalender. Kaufen können ihn Interessierte in zwei Geschäften am Zossener Markt – entweder in der Buchhandlung oder im Schreibwarengeschäft Schwendy.

Kalender in vielen Geschäften zu kaufen

Die Sperenberger dagegen haben für ihren Kalender wieder in den Sammlungen alter Postkarten gestöbert. Herausgekommen ist eine Reihe von zwölf farbigen Bildern, die „Gewässer unserer Heimat“ zeigen. Das ist auch der Titel dieses Kalenders, wie Doreen Schulze vom Förderverein sagt. Zu bekommen ist das gute Stück in etlichen Geschäften der gesamten Gemeinde, so auch in der Bäckerei Lehmann, im Landhandel Rehagen oder an der Tankstelle Sperenberg.

„Mit dem Verkauf dieses Kalenders finanzieren wir in diesem Jahr einen großen Teil unserer Vereinsarbeit“, erklärt Schulze, denn wegen der Coronakrise habe die Heimatstube nur an wenigen Tagen öffnen können, so dass kaum Eintrittsgeld in die Vereinskasse gekommen sei. „Da ist der Verkauf dieses Kalenders neben unserem Mitgliedsbeitrag fast das einzige finanzielle Standbein“, erklärt die Frau vom Vereinsvorstand.

