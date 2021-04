Zossen: Stadtverordnete geben grünes Licht für Millionen-Kredit 

Zossen

Letztlich fällten die Stadtverordneten von Zossen in dieser Woche drei finanziell schwerwiegende Entscheidungen: Das Haushaltssicherungskonzept wurde vorsichtshalber bis 2024 fortgeschrieben, ein Nachtragshaushalt wurde beschlossen und die Stadtverordneten gaben grünes Licht für die Aufnahme eines Kassenkredits von 15 Millionen Euro, damit die Verwaltung auch ab Mitte des Jahres noch handlungsfähig bleibt.

Doch angesichts der angespannten Stimmung zwischen den politischen Lagern und bei fast komplett umgekrempelten neuen Fraktionen fielen diese Entscheidungen nicht ohne Tauziehen. CDU-Mann Thomas Blanke (Fraktion Plan B) hätte die Haushaltssicherung gern noch einmal im neu gebildeten Finanzausschuss diskutiert. Er kritisierte, dass für bestimmte Vorhaben Geld aus dem Corona-Hilfsfonds nicht hätte verwendet werden dürfe, zudem fehlten ihm Unterlagen „für eine vollständig transparente Sacharbeit“, wie er sagte.

Manthey: „Stadt in die Haushaltssicherung gejagt“

Der selben Meinung ist Fraktionskollege Olaf Manthey. Er erklärte: „Vor einem Jahr wurde der Haushalt künstlich schlecht gerechnet, um die Stadt in ein Haushaltssicherungskonzept zu jagen. Dieser Weg war falsch, auch ihn weiter zu beschreiten war falsch.“ Besser wäre gewesen, sich gemeinsam hinzusetzen und noch mal zu rechnen, so Manthey.

Ihnen erklärte Kämmerer Jan Krolik: „Wir werden nichts machen und finanzieren, was nicht mit der Kommunalaufsicht abgestimmt ist.“ Die Beschlüsse seien auch deshalb dringend nötig, um überhaupt förderberechtigt zu bleiben, so der Kämmerer, im Mai stehe eine nächste Prüfung der Stadtfinanzen an. „Uns fehlen zwar insgesamt 44 Millionen Euro, aber wir werden deutlich besser“, erklärte Krolik. „Wir schleppen nur ein Liquiditätsloch mit uns rum.“

Zossen hofft auf 37,5 Prozent Kreisumlage

Zossen legt zurzeit monatlich rund drei Millionen Euro zur Seite, um die 39 veranschlagten Millionen Euro an Kreisumlage dieses Jahr stemmen zu können. Beschließt der Kreis wie jetzt diskutiert die Senkung der Kreisumlage auf 37,5 Prozent, „dann wirkt sich da natürlich aus“, so Krolik.

Bei namentlicher Abstimmung fiel die Entscheidung für das Fortschreiben der Haushaltssicherung mit 15 Ja-, vier Nein-Stimmen und neun Enthaltungen. Genauso sah das namentlich abgefragte Ergebnis zum Nachtragshaushalt aus. Die ebenfalls namentliche Abstimmung zur Aufnahme des Kassenkredits fiel dagegen deutlicher aus: 24 mal Ja, drei mal Nein, eine Enthaltung.

Von Jutta Abromeit