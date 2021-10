Luckenwalde/Zossen

Die geplante Präsentation des Vereins Eco City zur Wirtschaftswoche des Kreises ab 1. November in Luckenwalde sorgt im Rathaus Zossen für Aufregung und Frust. Dem Eco-City-Initiator und promovierten Siedlungsökologen Ekhart Hahn droht die Stadtverwaltung sogar mit rechtlichen Konsequenzen, wenn er nicht vom Projekt Bahnhofsquartier Wünsdorf ablasse. Vor allem moniert die Stadt, Hahn beanspruche ohne Wissen und Zustimmung der Bürgermeisterin (Wiebke Sahin-Schwarzweller/FDP, d.Red.) Planungs- und Deutungshoheit.

Zossens Stadtverordnete lehnten das Projekt ab

Noch unter Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) hatten die Stadtverordneten von Zossen das Projekt einer ökologischen und auf regionalen Kreisläufen funktionierenden urbanen Kommune in der Verbotenen Stadt des Ex-Militärgebiets Wünsdorf 2019 abgelehnt.

Dennoch sind Hahn und der Verein International Campus Eco-City Wünsdorf (ICEC) mit ihren Vorstellungen von ökologischen Stadt-Umbauten und einem weltweiten Netzwerk weiter unterwegs. Sie sind überzeugt, es müsse regionale Kreisläufe geben, soll der Mensch die Umwelt nicht weiter zerstören.

Ein Bild aus der Eco-City-Präsentation 2020 in der Akademie der Künste Berlin und in Wüsndorf. Quelle: Privat/Repro MAZ

In einem Schreiben, das der MAZ vorliegt, wird Hahn und dem Verein untersagt, Planungsaktivitäten vorzunehmen, die den Eindruck erweckten, „in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer und dem Träger der gemeindlichen Planungshoheit“ würden Projekte entwickelt.

Das ließe den Schluss zu, die Bürgermeisterin stelle sich gegen einen Stadtverordneten-Beschluss, was keinesfalls gewollt sei. Man behalte sich juristische Schritte vor, heißt es, und gebe das Schreiben dem Kreis zur Kenntnis.

Rolf Freiherr von Lützow (VUB), der Wünsdorfer Ortsvorsteher und Stadtverordnete von Zossen, an einem der vielen Bauzäune in der ehemaligen Militärstadt Wünsdorf Quelle: Jutta Abromeit

Der Wünsdorfer Ortsvorstehner und Stadtverordnete Rolf Freiherr von Lützow (VUB) sagt der MAZ: „Was ich bei Eco City lese, ist eine Vision und fern jeder Realität.“ Solange es baurechtlich und finanzierbar keine neuen Fakten gebe, „befassen wir uns damit auch nicht wieder“, so von Lützow.

Siegmund Trebschuh, als Dezernatsleiter im Kreishaus verantwortlich für Wirtschaftsförderung, erklärt der MAZ, den Startschuss zur Themenwoche gebe am Montag Christoph Igel mit dem Thema „Industrie 5.0 – New Work“. Anschießend habe Hahn die Möglichkeit, „ein zukunftsweisendes Herangehen der Stadtplanung unter Berücksichtigung ökologischer und wirtschaftlicher Aspekte“ vorzustellen. Das geschehe am Beispiel des von Studenten erarbeiteten Modells Bahnhofsquartier „Eco City Wünsdorf – Stadt und Region im Klimawandel“.

Trebschuh sagt, „dass es sich um das grundsätzliche Herangehen zukünftiger Städteplanung unter ökologischen Aspekten aus wissenschaftlicher Sicht handelt, nicht um die Forcierung der konkreten Umsetzung in Wünsdorf durch den Kreis“. Letzteres liege allein in der Hoheit der Stadt Zossen, so der Wirtschaftsförderer.

Eco City Wünsdorf will Ideen-Studie präsentieren

Ähnlich antwortet Hahn selbst der MAZ: „Es handelt sich schlicht um eine Ideen-Studie, wie sie in Wissenschaft und Lehre Standard sind.“ Er verstehe die Aufregung nicht und wisse gar nicht, was er „zu dieser absurden Angelegenheit sagen soll“, so der Berliner.

„Dass der Kreis den Klimaschutz für so wichtig hält, dass wir uns dort in dieser Form präsentieren dürfen, beflügelt uns“, sagt Hahn. Der Zossener Stadtsprecher Michael Roch sagt auf MAZ-Anfrage: „Die Stadt Zossen gibt darauf keine Antwort.“

Bei einem Bürgerdialog im Bücherstall der Wünsdorfer Bücher- und Bunkerstadt erläuterte Ekhart Hahn wie eine Modellstadt der Zukunft aussehen sollte. Quelle: Jutta Abromeit

Inzwischen hängen Hahn und die Vereinsmitglieder nicht mehr am ursprünglich avisierten Gelände Verbotene Stadt mit den größtenteils denkmalgeschützten Gebäuden. Vieles ist inzwischen verkauft und wird von Investoren entwickelt oder von privaten Häuslebauern genutzt.

Die Eco City sei durchaus auch als Tandem-Projekt zwischen Wünsdorf oder einem anderen Ort und der Lausitz vorstellbar, hieß es am Montag aus dem Büro Hahn.

Von Jutta Abromeit