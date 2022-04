Zossen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu einer Baustelle in der Gerichtstraße in Zossen und entwendeten dort mehrere Türen. Der Schaden beläuft sich laut den Angaben der Geschädigten auf mehrere tausend Euro. Beamte sicherten Spuren am Tatort und nahmen eine Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf.

Einbrecher in Radeland schlagen Scheibe ein und stehlen Lebensmittel

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Baruther Ortsteil Radeland eingeschlagen. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten diverse Schränke. Die Täter entwendeten Lebensmittel. Der Schaden beläuft sich laut den Angaben der Eigentümer auf etwa 1000 Euro. Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Ludwigsfelde: Zwei Autos in Karambolage verwickelt

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf dem Ludwigsfelder Damm in Ludwigsfelde. Ein Mitsubishi-Fahrer prallte aus unbekannter Ursache auf einen Volkswagen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der Schaden beträgt rund 2.500 Euro. Die Polizisten nahmen eine Anzeige zum Unfall auf.

