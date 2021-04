Zossen

Es scheint für Zossen einen Lichtblick aus der verfahrenen Situation beim Thema Nordanbindung zu geben. Seit mehr als 20 Jahren ist die Umfahrung des Stadtteils Dabendorf bei gleichzeitiger Anbindung des Gewerbegebietes Märkische Straße ein schwieriges Thema. Hauptstreitpunkt zwischen den Nachbarn und Zuzugsgemeinden Zossen und Rangsdorf ist dabei die Angst, von der jeweils anderen Seite zusätzliche Verkehrsströme bewältigen zu müssen, die über die B 96 rollen.

Schwerlastverkehr an der Ortsdurchfahrt Zossen B 96 /B246. Direkt vor dem Bahnhof.

Dieser Streit, öffentlich wahrgenommen vor allem über Bürgermeister Klaus Rocher (FDP/Rangsdorf) und Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B/Zossen), erstickte bisher jeglichen Planungsfortschritt. Nun liegt aktuell der Vorschlag auf dem Tisch, aus dem großen B-Plan-Verfahren zwei Schritte zu machen. Damit kann zuerst der Straßenbau der B-96-Nordumfahrung geplant werden, bevor das Gewerbegebiet weiter entwickelt wird.

Dieser Vorschlag kommt von Erik Haase, dem Geschäftsführer der in Luckenwalde ansässigen Planungsfirma IDAS. Haase erklärte den Stadtverordneten im Bauauschuss von Zossen, wie es nach einem ähnlich gelagerten Beispiel in Niederlehme (Landkreis LDS) funktionieren würde: „Wir können mit einer neuen Gesetzgebung den Straßenbau Ortsumgehung abtrennen, das würde sehr viel Zeit sparen.“ Neben den zirka 90 Hektar Gewerbegebiet liegt ein erheblicher Teil des B-Plan-Areals Dabendorf Nord im Landschaftsschutzgebiet. Gegenüber der MAZ sagt Haase: „Jetzt müssen Straßenbau-Bereiche nicht mehr umständlich aus einem Landschaftsschutzgebiet entlassen werden, sondern können geduldet werden.“

Grundstückseigentümer signalisieren Verkauf

Für Zossen heißt das praktisch: Die Nordumfahrung kann auf den Weg gebracht werden, wenn sich die beiden Nachbargemeinden endlich einigen. Einen nächsten Gesprächstermin zwischen den FDP-Parteikollegen Rocher und der Zossener Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller gibt es in dieser Woche. Dem Bauausschuss gegenüber erklärte sie: „Wir können auf Rangsdorfer Seite planen. Es gibt zwei Grundstückseigentümer, die bereits Bereitschaft zum Verkauf signalisiert haben.“

Das praktische Problem an diesem Straßenbau besteht darin, dass ein Abzweigen von der B 96 aus Rangsdorf kommend hinter der Ortseingangskurve Dabendorf kaum möglich ist. Deutlich besser wäre der Abzweig mit einem Kreisverkehr etwa im Scheitelpunkt dieser Kurve, nur liegt dafür eine Fläche von rund anderthalb Hektar auf Groß Machnower Gemarkung. Deshalb hatte Rangsdorf solch eine Lösung bisher stets abgelehnt.

Verfahren kann deutlich schneller gehen

Für den Bauausschuss-Vorsitzenden René Just (Fraktion Linke/SPD) ist das entscheidende Kriterium für eine solche Lösung, ob beide Vorhaben tatsächlich zu trennen sind und wie groß die Nachteile wären. Planer Haase erklärte, so gebe es eine reelle Chance, diesen Zossener Wunsch umzusetzen und das aufwendige Verfahren an dieser Stelle zu beschleunigen. Bürgermeisterin Schwarzweller versprach, alte Planungen rauszuholen und Details zu vergleichen.

Zur Nordumfahrung gehört in jedem Fall die Gleisquerung Dresdener Bahn. Für Haase und seine Planungsfirma, die seit 2017 an dieser Straße arbeitet und inzwischen diverse Variationen der Trassenführung hinter sich hat, heißt das: Die Intention des gesamten Vorhabens ändert sich keineswegs, aber es kann weitergehen. Jetzt liegt es an den Verwaltungen in Rangsdorf und Zossen, den Volksvertretern machbare Schritte als Beschlussvorschlag anzubieten.

Diese Aussicht zum Bau der Nordumfahrung begrüßten die Bauausschuss-Mitlieder, Sven Reimer (Fraktion VUB/B90-Grünen/CDU) sagte: „Endlich mal was Positives zu diesem Thema. Bisher hatten wir immer nur zu hören bekommen, was alles nicht geht.“