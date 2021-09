Zossen

Im Zossener Ortsteil Nunsdorf ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ein Schaf von einem Wolf gerissen worden. Das Nutztier stand zusammen mit acht weiteren auf einer eingezäunten Wiese, die unmittelbar an einen der Höfe im Ortsteil grenzt. Es ist der erste Fall, bei dem sich ein Wolf zum Jagen so nah an die Siedlung heran wagt. Schaf-Besitzer Maik Briesenick will seine Nachbarn daher warnen: „Es ist nicht auszuschließen, dass der Wolf wiederkommt“, sagt er.

Eines der neun Kamerunschafe von Maik Briesenick aus Nunsdorf ist einem Wolf zum Opfer gefallen. Die anderen sind jetzt noch etwas ängstlich. Quelle: Lisa Neugebauer

In der Vergangenheit hatte es bereits Wolfsrisse in der Umgebung von Nunsdorf gegeben. Bisher beschränkten sich die Tiere aber auf frei laufende Schafe, die etwas abseits des Ortskerns weiden. „Dass die Wölfe bis in den Ort kommen, ist neu“, sagt Briesenick.

Schafbesitzer sicher: Das war ein Wolf

Den Wolfsriss entdeckt hatte die Mutter von Maik Briesenick, auf deren Hof die Schafe stehen. Gegen 9 Uhr schaute sie nach den Tieren und entdeckte eines von ihnen tot auf der Wiese. „Warum ich gleich sicher war, dass es ein Wolf war? Wenn man das Schaf sieht, hat man da keinen Zweifel,“ sagt Briesenick.

Er hat das tote Jungtier in die Scheune gebracht, wo es später von einem Wolfsexperten untersucht wird. Aber tatsächlich besteht wenig Zweifel daran, dass es ein Wolf war: Von dem toten Tier ist nur noch die Hälfte da, das gesamte Hinterteil fehlt, Knochen sind durchgebissen. Typisch für einen Wolfsriss ist, dass der Pansen noch da ist, Bissspuren am Hals deuten darauf hin, dass das Schaf mit einem gezielten Biss getötet wurde – auch das typisch für einen Wolf.

Eines der neun Kamerunschafe von Maik Briesenick aus Nunsdorf ist einem Wolf zum Opfer gefallen: An der Stelle, wo das tote Schaf gelegen hat, sind noch Fellreste. Quelle: Lisa Neugebauer

„Ich befürchte, dass der Wolf sich hier wohlfühlt“

Briesenick hat die Schafe mit einem 1,80 Meter hohen Maschendrahtzaun eingezäunt, etwas weiter weg ist noch ein zweiter Zaun. Wenn der Wolf aus dem etwa 300 Meter entfernten Wald gekommen sei, habe er beide überspringen müssen, so Briesenick. Etwas sorgenvoll erwähnt er den Sportplatz direkt am Waldrand. „Man muss jetzt aufpassen, wenn man im Dorf unterwegs ist“, sagt er. „Ich befürchte, dass der Wolf sich hier wohlfühlt, wenn er weiß, dass er hier Beute findet.“

Eines der neun Kamerunschafe von Maik Briesenick aus Nunsdorf ist einem Wolf zum Opfer gefallen. Quelle: Lisa Neugebauer

Seine Kamerunschafe will Briesenick nun erst einmal auf der Weide eines Freundes unterbringen, die auf der anderen Seite des Dorfes liegt. Dort schützt sie zusätzlich ein Wildschutzzaun. Da er die Tiere nur als Hobby zum Abgrasen der Weide hält, ersetzt er das Jungtier vorerst nicht. „Dennoch ist es natürlich ärgerlich“, sagt er.

