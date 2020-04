Wünsdorf

Am Freitagabend ist ein 23-Jähriger in einem Wünsdorfer Supermarkt beim Diebstahl ertappt worden. Als ein Mitarbeiter des Ladens in der Chausseestraße den Mann am Gehen hintern wollte, schlug der Täter um sich und versuchte einer Mitarbeiterin eine Weinflasche auf den Kopf zu schlagen. Einen helfenden Passanten trat er zu Boden.

Dem Täter gelang dann die Flucht, im Gerangel hatte er aber seine Ausweispapiere verloren, sodass die Polizei die Identität des Mannes schnell klären konnte. Die zwei Verletzten wurden ambulant von Rettungskräften versorgt.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline