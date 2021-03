Zossen

Alle reden von den Klimaschutz-Zielen 2030, als wäre dafür noch ewig Zeit. Doch wer sich mit Genehmigungsverfahren für deutsche Verkehrswege und Sonderbauvorhaben auskennt, der weiß, dass das meiste davon Jahre dauert. Kommen beide Probleme zusammen wie bei der Reaktivierung einer längst stillgelegten Bahnstrecke, dann steht 2030 praktisch vor der Tür. Angesichts der Boom-und Flughafen-Region im Süden Berlins setzen sich Linken-Politiker auf Landes-, Kreis- und Stadt-Ebene seit längerem dafür ein, dass die Bahnstrecke zwischen Königs Wusterhausen und Zossen reaktiviert und über die Draisinenstrecke, die alte Königlich-preußische Militär-Eisenbahn (KME), bis Jüterbog angebunden wird.

Frank Lienig, Vertreter vom Verein Pro Bahn, Christian Görke, Landtagsabgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher der Linken, Ronny Kreschmer, Linken-Sprecher für Finanzen, der Zossener Linken-Fraktionsvorsitzende Carsten Preuß sowie Michael Wippold, Kreisvorsitzender der Linken in Dahme-Spreewald (v.l.), engagieren sich für die Wiederbelebung der Bahnstrecke Königs Wusterhausen – Mittenwalde – Zossen – Jüterbog. Quelle: Lisa Neugebauer

Jetzt kam aus dem Infrastruktur-Ministerium eine Antwort an den Landkreis. Darin heißt es, dass „eine Prüfung zur Finanzierung einer Bahninfrastruktur und die Bedeutsamkeit der Streckenertüchtigung im Rahmen der Aktualisierung des Landesverkehrsplans Brandenburg ergebnisoffen erfolgen wird“. Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) hatte sich nach einem Kreistagsbeschluss mit diesem Anliegen an die Landesregierung gewandt.

Das alles geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die abgedeckte Deponie Schöneicher Plan um einen Westbereich erweitert werden soll. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) braucht diese Erweiterung, um Engpässe bei der Entsorgung von Schlacke aus dem Müllheizkraftwerk (MHKW) in Berlin-Ruhleben zu verhindern. Bisher ist geplant, Asche und Schlacke von der Abfallverbrennung Ruhleben weiter per Lkw nach Schöneiche zur Deponie Schöneicher Plan zu befördern – als Obergrenze sind 33 Lkw pro Tag angegeben. „Das muss verhindert werden“, erklärt Carsten Preuß, in der Stadtverordnetenversammlung Zossen einer der beiden Linke/SPD-Fraktionschefs. „Die Bahnstrecke Dabendorf-Schöneicher Plan sollte genutzt werden, um die Abfälle per Schiene zur Deponie zu transportieren.“

Blick auf die Deponie Schöneicher Plan und die avisierte Erweiterungsfläche. Quelle: Berliner Stadtreinigung

Im Dezember 2019 hatten die Stadtverordneten von Zossen dafür gestimmt, selbst das Geld für eine die Erneuerung einer Weiche auf der 2012 stillgelegten Strecke Dabendorf–Schöneicher Plan in die Hand zu nehmen. Doch inzwischen ist der Flughafen BER eröffnet und es gibt übergeordnete Planungen, zudem hat Zossen keine Gewerbe-Millionen mehr, sondern ein Riesendefizit. Vor diesem Hintergrund hoben die Stadtverordneten ihren Beschluss im November wieder auf.

Bürgermeisterin: Wichtige Querverbindung

Dennoch begrüße die Stadt Ideen und Vorschläge zur Reaktivierung dieser Bahnstrecke zwischen Königs Wusterhausen, Zossen und Jüterbog, erklärt Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP): „Eine solche Verbindung würde eine erhebliche Verbesserung des regionalen Nahverkehrs für die Bürger und Besucher unserer Stadt bedeuten.“ Mit diesen Strecken könnten wichtige Querverbindungen für den bisher sternförmig in Richtung Berlin verlaufenden Schienenverkehr geschaffen werden. Und sie sagt: „Vorstellbar sind dadurch natürlich auch wirtschaftliche Effekte und bessere Möglichkeiten für den Güterverkehr.“ Außerdem könnten damit Impulse für zukünftige Verkehrs- und Klimakonzepte in der Stadt geschaffen werden, so Schwarzweller.

Aus dem Landesumweltamt kommt auf die MAZ-Nachfrage von Sprecher Thomas Frey eine Antwort ausschließlich zur Anbindung Deponie Schöneicher Plan. Ja, die Strecke verfüge über einen Bahnanschluss, der aber nicht mehr funktionsfähig sei. „Zum gegenwärtigen Stand des zur Erweiterung der Deponie eingeleiteten abfallrechtlichen Planfeststellungsverfahrens können noch keine belastbaren Aussagen zur Anbindung an den Schienenverkehr getroffen werden.“

Lesen Sie auch:

Wann es also diese von allen für wichtig gehaltene Querverbindung mit dem Anschluss in Zossen an die Fernbahnstrecke Berlin-Görlitz, die Dresdener Bahn, tatsächlich geben kann, ist ungewiss. Preuß macht darauf aufmerksam, dass sowohl der Kreis als auch die Stadt Zossen im derzeit laufenden Genehmigungsverfahren für die Erweiterung der Deponie Schöneicher Plan die Möglichkeit hätten, der Forderung aufzumachen, um Lkw-Güterverkehr auf die Gleise zu legen.

Von Jutta Abromeit