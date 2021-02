Zossen/Ludwigsfelde

Wenigstens an acht Stellen im Altkreis Zossen prangen in großen Graffitis für Verkehrsteilnehmer unübersehbar die Buchstaben AH. Sie allein indes sind nach den Worten von Martin Burmeister, Pressesprecher des Brandenburger Innenministeriums, über Sachbeschädigung hinaus keine Straftat, auch wenn es das Autokennzeichen wegen der Adolf-Hitler-Initialen nicht gebe. Laut Burmeister sage der Verfassungsschutz zu den aktuellen Buchstaben-Bildern: „In dieser Größe und mit dem Zusatz ,Zone’ ist das ein klares rechtsextremes Indiz, das muss eindeutig als Revier-Definition gewertet werden.“

Landesbetrieb macht Buchstaben unkenntlich

Zu finden sind die Schmierereien am Bahnhof Zossen, an der Kreuzung Berliner/Mellensee-Straße, zwischen Sperenberg und Rehagen oder an der B-101-Brücke über die Landesstraße 79 bei Ludwigsfelde. Dort hat der Landesbetrieb Straßenwesen bereits reagiert. Pressesprecher Steffen Streu erklärt: „Die Straßenmeisterei Ludwigsfelde ist der Sache nachgegangen und hat das Graffiti an der Brücke unkenntlich gemacht. Wir stehen in dieser Angelegenheit in Kontakt mit der Polizei.“ Die Kollegen vor Ort würden die Strecken abfahren und prüfen, ob weitere Schmierereien dieser Art zu finden seien, so Streu.

Die Stadt Zossen hat Anzeige erstattet, sagte Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) am Montag. Noch könnte die Schrift allerdings nicht beseitigt, also mit Farbe überstrichen werden, so die Rathauschefin. „Dazu müssen draußen Temperaturen von mehr als fünf Grad herrschen, sonst hält die Farbe nicht“, sagte Schwarzweller.

Vor den Stadtverordneten im Bericht der Verwaltung hatte sie in der vergangenen Woche gesagt, im Januar sei im Stadtgebiet Vandalismus festgestellt worden. „Der Bahnhof wurde dabei extrem in Mitleidenschaft gezogen.“ Neben den Schmierereien seien Fenster beschädigt worden, ebenso an zwei Tagen hintereinander an der Grundschule in Wünsdorf, wo auch Fahrradständer aus den Verankerungen gerissen worden seien. Schwarzweller erklärte: „Es ist eine absolute Frechheit, mit kommunalem Eigentum so umzugehen.“ Die Schäden seien aufgenommen worden, man unterstütze die Polizei, die Täter zu finden.

Von Jutta Abromeit