Luckenwalde

„Es kann nie genug Menschen geben, die sich der Idee verschreiben, anderen Menschen zu helfen“, sagt Jan Spitalsky. Der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Fläming-Spreewald weiß genau, wovon er spricht. Mehr als 6.100 Mitglieder gehören der Organisation an, die er leitet. Doch in den zurückliegenden Jahren sind sie weniger und älter geworden. Stets ausreichend Mitglieder – aktive wie passive – das ist nur ein Wunsch, den Spitalsky zum 100. Geburtstag hat, den das Deutsche Rote Kreuz heute feiert.

Jan Spitalsky leitet den DRK-Kreisverband Fläming-Spreewald. Quelle: Ines Gloeckner

Doch Spitalsky hat noch mehr Wünsche. Zum Beispiel eine Lösung für die Zwickmühle, in der seine Mitarbeiter beim Thema Pflege stecken. „Pflege soll für jeden Menschen bezahlbar sein, aber die Pflegekräfte sollen bessere Löhne bekommen“, sagt er. Ein Kompromiss ist bisher nicht gefunden. Auch bei der Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes in der Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderungen sieht Spitalsky noch viele Fragen offen. Weitere Wünsche: ausreichend Personal, genug Kitaplätze, fleißige Blutspender. Die Liste ließe sich erweitern.

Lesen Sie auch: Jan Spitalsky: Das ist der neue DRK-Chef in TF und LDS

Dass der Kreisverband, der sowohl Teltow-Fläming als auch Dahme-Spreewald umfasst, allein so viele Wünsche hat, zeigt seine Vielfalt. „Unser DRK Fläming-Spreewald zeichnet sich durch die breite Aufstellung aus“, sagt der Vorsitzende. Genau deshalb steht der Kreisverband charakteristisch für den 100. DRK-Geburtstag in ganz Deutschland. Das Jubiläum steht unter dem Motto „Vielfalt in Einheit“.

Wurzeln im Altkreis Jüterbog-Luckenwalde

Vor genau 100 Jahren wuchsen viele kleine Rot-Kreuz-Gruppen vor Ort zu einem großen Bundesverband zusammen. Darunter auch jener des Kreises Jüterbog-Luckenwalde, aus dem inzwischen der deutlich größere Kreisverband Fläming-Spreewald geworden ist. Die ursprüngliche Idee war es damals, Kriegsverletzten zu helfen.

Auch das gehört zum DRK: Die Kollegen von der Verpflegungseinheit können bis zu 250 Menschen mit warmem Essen versorgen. Quelle: Uwe Klemens

Der Grundgedanke – Unterstützung dort leisten, wo sie gerade benötigt wird – ist heute noch genauso aktuell. „Wir versuchen, die Bedarfe zu decken, die da sind“, sagt Spitalsky. Und davon scheint es in der Region zahlreiche zu geben. Das DRK hilft in Notfällen, sorgt bei Katastrophen für die Versorgung der Einsatzkräfte, betreibt Kitas und Seniorenheime in der Region, berät Menschen bei Themen wie Sucht und Schulden, setzt sich in der Flüchtlingshilfe ein und organisiert Blutspenden in großen und kleinen Ortschaften.

Über die Pflicht hinaus im Einsatz

Bei all dem geht der Kreisverband Fläming-Spreewald weit über seine festgelegten Aufgaben hinaus, zum Beispiel in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. „Jeder Tag steht im Zeichen gelebter Menschlichkeit“, sagt Jan Spitalsky.

Zahlen und Fakten Mehr als 6100 Menschen engagieren sich in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald für den gemeinsamen DRK-Kreisverband mit dem Namen Fläming-Spreewald. Die meisten Mitglieder sind Förderer und leisten ihren Beitrag in Form einer finanziellen Unterstützung. Die Mitglieder sind im Durchschnitt 70 Jahre alt. Die Mehrheit von ihnen, etwa 3.900, sind Frauen. Der Kreisverband zählt derzeit rund 880 aktive Mitglieder. Sie sind im Schnitt etwa 40 Jahre alt. Insgesamt sind etwa 300 DRK-Mitglieder 20 Jahre oder jünger. In Königs Wusterhausen befindet sich der größte Ortsverband. Er hat fast 140 Mitglieder. Neun Ortsverbände des DRK gibt es in Dahme-Spreewald. In Teltow-Fläming sind es acht. 2020 traten fast 200 neue Mitglieder dem DRK-Kreisverband bei. Gleichzeitig schieden 280 aus.

Das alles ermöglichen rund 6.100 Mitglieder in TF und LDS. Die große Mehrheit von ihnen ist stiller Förderer. Sie sind nicht selbst im Einsatz, oft aufgrund ihres hohen Alters. „Unsere Fördermitglieder sind aber ein elementarer Teil des DRK“, erklärt der Vorsitzende. Sie spenden Geld, entweder mit einem festen Betrag jeden Monat oder mit höheren einmaligen Summen. „Die Fördermitglieder ermöglichen so die Arbeit unserer vielen Ehrenamtlichen erst“, sagt Spitalsky. „Oft ist es nur durch sie überhaupt möglich, Material und Technik in den Ortsverbänden vorzuhalten.“

200 Mitglieder engagieren sich bei der Wasserwacht des DRK Fläming-Spreewald. Quelle: Victoria Barnack

Die Coronakrise hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig genau das ist: Material vorhalten, von dem viele Menschen dachten, man würde es nicht brauchen. Angefangen bei Schutzausrüstung. Später war der DRK-Kreisverband auch eine der ersten Organisationen, die professionelle Coronatests in der Region anbieten konnte. Die Ehrenamtlichen haben selbst andere Menschen zu Testern ausgebildet – also die Hilfe genau dort geleistet, wo sie in diesem Moment dringend gebraucht wurde. „Die Liebe zum Menschen“, sagt Jan Spitalsky, „das Aufopferungsvolle, das Empathische ist es, was unsere Mitglieder ausmacht.“

Lesen Sie auch: DRK eröffnet erstes eigenes Corona-Testzentrum in Luckenwalde

Wie tief diese Werte bei den Menschen des DRK verwurzelt sind, hat auch die Krise gezeigt. Im Senioren- und Pflegeheim in Saalow beispielsweise sprangen Ehrenamtler ein, als die Fachkräfte durch Quarantänen und Erkrankungen ausfielen. Ein Drittel der Heimbewohner verstarb durch das Coronavirus. Dennoch: Spitalsky hofft, dass die Pandemie seinen Kreisverband auch stärken wird. Man sei enger zusammengerückt und viel präsenter in den Köpfen der Menschen. „Ich hoffe, das wird auch nach der Krise so bleiben“, sagt er.

Von Victoria Barnack