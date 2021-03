30 Jahre Sozialstation Ludwigsfelde: Altenpflegerin erzählt von ihrer Arbeit

Die Sozialstation Ludwigsfelde feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. 1991 nahm sie der Verein Johannisches Sozialwerk als freier Träger in Betrieb – eine Pionierleistung im Aufbau und Betrieb medizinisch‐sozialer Strukturen nach der Wende in Ludwigsfelde und Umgebung. Nach drei Umzügen im Stadtgebiet hat die Sozialstation seit 2006 in der Potsdamer Straße 50 ihre Heimat.

Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort heute im Pflegebereich tätig und kümmern sich um über 200 Klienten im direkten Umkreis, rund 70 Klienten in der Friedensstadt bei Trebbin und Umgebung und seit 2009 auch um die knapp 20 Bewohner der zwei Senioren‐Wohngemeinschaften in Blankensee.

Über 40 Klienten, meist psychisch Kranke und Abhängige bekommen zudem „Hilfe zur Selbsthilfe“, sogenannte Eingliederungshilfen. Auch die palliative Versorgung für Sterbenskranke gehört zu den Aufgaben der Sozialstation. In den gleichen Räumlichkeiten, aber als eigenständige Einrichtung, befindet sich auch der Fahrdienst Ludwigsfelde, der rund ein halbes Jahr nach der Sozialstation gegründet wurde und damit im Sommer dieses Jahres sein 30‐jähriges Jubiläum feiert.