Mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sind selbst für den Ambulanten Palliativ- und Hospizdienst Luckenwalde schwierige Zeiten angebrochen. Der Verein zählt derzeit 91 Mitglieder und 88 ehrenamtliche Sterbebegleiter. Sie betreuen Schwerstkranke und Sterbende im gesamten Landkreis Teltow-Fläming sowie in Königs Wusterhausen, Zeuthen und Wildau. Dafür fahren sie in die Familien, in Pflegeheime oder Krankenhäuser.

Eine gemütliche Sitzecke im Seminarraum. Quelle: Elinor Wenke

„Im ersten Lockdown war die Vereinstätigkeit fast lahm gelegt“, berichtet Vereinsvorsitzender und Mediziner Ullrich Fleck. Die Begleitung auf dem letzten Lebensweg ist auch unter Corona-Bedingungen erlaubt. „Aber in den Familien und Heimen herrscht Unsicherheit und Vorsicht. Manche wollen auf den Kontakt von außen lieber verzichten“, berichtet der ehemalige Chefarzt. Dadurch fehlen dem Verein Einnahmen durch die Krankenkassen. Erst in diesem Jahr konnte der Hospizdienst neue Räumlichkeiten auf dem Luckenwalder Boulevard beziehen.

Spende ist noch frisch

Umso mehr freuen sich der Vereinschef sowie die beiden Koordinatorinnen Ulrike Sieling und Friederike Schneider über Spenden. Die neueste im Wert von satten 4.000 Euro riecht im wahrsten Sinne noch ganz frisch. „Das Wohnkontor von Andrea Richter aus Altes Lager hat uns einen nagelneuen Teppichboden spendiert“, berichtet Fleck.

Auf 55 Quadratmetern bedeckt ein hochwertiger Flor in der Farbe Petrol jetzt den Fußboden im Veranstaltungs- und Seminarraum. „Vorher war es doch ein bisschen fußkalt und die Akustik war ungünstig. Jetzt ist es gemütlich“, befindet Fleck. „Der Teppich ist pflegeleicht und richtig wuschlig und kuschlig“, lobt Ulrike Sieling.

Treffen für Trauernde

In den Luckenwalder Räumen finden Versammlungen und Fortbildungen statt, aber auch Treffen für Trauernde. „Wir haben die erste Kinder-Trauergruppe in Teltow-Fläming etabliert“, erklärt Friederike Schneider. Kinder, die Angehörige verloren haben, fühlen sich oft allein gelassen oder überfordert. Sie sollen in der Trauergruppe spielen, basteln und Ausflüge unternehmen können. Die Verantwortlichen hoffen, dass im nächsten Jahr solche Kontakte bald wieder möglich sind.

Zehn Familienbegleiter ausgebildet

Außerdem sind inzwischen zehn Familienbegleiter ausgebildet worden. „Sterben ist immer noch ein Tabu“, sagt Ullrich Fleck. „Aber für die Angehörigen ist das eine enorme Belastung. Für die psychologische Trauerbewältigung und Verarbeitung leisten die Familienbegleiter einen wichtigen Beitrag.“

Auch in Corona-Zeiten als Ansprechpartner da: Friederike Schneider, Ullrich Fleck und Ulrike Sieling. Quelle: Elinor Wenke

Der Mediziner konstatiert auch, dass gerade in Corona-Zeiten das Bedürfnis der Menschen nach Information groß ist. „Sie wollen zum Beispiel wissen, wie man eine Patientenverfügung erstellt, auch dazu wird bei uns beraten“, so Fleck. Er hofft, dass die Krankenkassen die Mittel nicht zu sehr kürzen, „weil es sonst die Schwächsten der Gesellschaft trifft“.

Selbst gestrickte oder gebastelte Artikel werden zugunsten des Vereins verkauft. Quelle: Elinor Wenke

„Wir sind weiterhin für die Menschen da und ansprechbar“, versichert Ulrike Sieling. Jeden Mittwoch von 12 bis 14 Uhr gibt es eine Sprechstunde in den Räumen am Boulevard/Ecke Dahmer Straße. Dort werden auch selbst gestrickte Sachen zugunsten des Vereins verkauft, da er in diesem Jahr nicht mit einem Weihnachtsmarkt-Stand aufwarten kann. Damit Abstandsregeln eingehalten werden können, wird eine telefonische Voranmeldung unter Telefon 03371/59 30 923 empfohlen.

