43 Corona-Infizierte – Hoffnung im Krisenstab

Teltow-Fläming

Vor drei Wochen wurde der erste mit dem Coronavirus Infizierte in Teltow-Fläming gemeldet; er ist inzwischen wieder gesund. Hingegen hat sich die Zahl der Infizierten im Landkreis bis zum Sonntag leicht erhöht – auf 43. Das sind drei mehr als am Freitag. 86 Personen müssen in Quarantäne bleiben und in 87 Verdachtsfällen warten die Betroffenen auf ihr Testergebnis. 13 Patienten gelten inzwischen wieder als gesund. Das teilte der Landkreis am Sonntag mit.

Krisenstab : „Auf einem guten Weg“

„Es ist sicher noch zu früh, die Wirksamkeit der Maßnahmen – wie Einschränkung der Kontakte, Absagen von Veranstaltungen und Schließung von Einrichtungen – zu bewerten“, erklärt die Leiterin des Krisenstabs Teltow-Fläming, Silke Neuling. Hoffnung mache jedoch die Zahl der Infizierten, die nun wieder gesund sind. „Wenn es uns gelingt, dass die Zahl der Genesenden die Zahl der Neuinfizierten dauerhaft übersteigt, sind wir auf einem guten Weg“, so Neuling. Sie appellierte noch einmal an die Bevölkerung: „Nehmen Sie die Gefahr ernst, halten Sie sich an die Einschränkungen.“

Der Krisenstab TF steht mit den Kollegen des Landkreises Wittenberg im ständigen Kontakt. Die Zahl der dort Infizierten ist zum Sonntag auf 80 gestiegen, 14 mehr als am Vortrag. Die Quarantäne für die Orte Jessen und Schweinitz bleibt deshalb weiter bestehen. Für Arbeitnehmer klappt der Zutritt zu den Ortschaften mittels Passierschein offensichtlich gut. „Ob es Kontakte Infizierter in den Landkreis Teltow-Fläming gegeben hat, ist noch unbekannt“, heißt es aus dem Krisenstab TF. „Bisher sind noch nicht alle Tests ausgewertet, aber es wird mit Hochdruck daran gearbeitet.“

Testzentrum länger geöffnet

Im Corona-Testzentrum Luckenwalde in der Fläminghalle wurden die Öffnungszeiten inzwischen von täglich zwei auf vier Stunden ausgedehnt. Abstriche können dort jetzt montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr genommen werden.

Das Luckenwalder Testzentrum in der Fläminghalle. Quelle: Margrit Hahn

In Abstimmung mit Bürgermeisterin Elisabeth Herzog-von der Heide ( SPD) wird die Station Fläming-Therme/Fläminghalle von der Stadtbuslinie nicht mehr angefahren. Damit sollen andere Fahrgäste vor Ansteckungen geschützt werden. Personen, die das Corona-Testzentrum aufsuchen, werden gebeten, individuell und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen.

Von Elinor Wenke