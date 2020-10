Zossen

„Das Erstaunlichste war die Befestigung der Burg“, sagt Archäologe Ulrich Wiegmann auf die Frage, was für ihn nach 25 Jahren mit Ausgrabungen in Zossen die größte neue Erkenntnis war. Zwei dutzend Besucher mit Maske, so viele wie für den Raum im Dachgeschoss des Schulmuseums zugelassen, verfolgten interessiert, was die Spurensucher aus verschiedensten Epochen der Siedlung zwischen Feuchtgebieten und Sandhügeln bisher zutage förderten.

Eingeladen zu seiner elften und vorletzten Veranstaltung im Jubiläumsjahr „700 Jahre Ersterwähnung“ hatte der Heimatverein „Alter Krug“ Zossen. Seine Vorsitzende Karola Andrae freut sich über jedes neue Detail und jede neue Erkenntnis zur Historie ihres Ortes ebenso wie die anderen Vereinsmitglieder. Besonders die Splitter-Funde von grünen glasierten Ofenkacheln haben es ihr angetan. Sie verspricht dem Archäologen, sie auch in Zossen noch geballt in einer Ausstellung zu zeigen. Wiegmann erzählt den Gästen: „Meine Frau versucht ganz geduldig, diese Funde zusammenzusetzen, da ist der Wohnzimmer-Boden schon manchmal ein paar Tage lang belegt.“

Anzeige

Burgturm war letzte Zufluchtsstätte

Spannend setzt Wiegmann die neuen Details von Mauern, Gräben und Doppelgräben, von Toren und Durchbrüchen zu einem Gesamtbild der Burg Zossen zusammen. So wird immer klarer, wie die frühere Anlage mit ihrem bis 1755 existierenden Turm befestigt war. „Dieser Turm“, so der Archäologe, war den Burgbewohnern letzte Zuflucht vor Angreifern. Und angegriffen wurde die Burg mehrfach, so im Dreißigjährigen Krieg 1637 von kaiserlichen Truppen oder 1641 bei der Belagerung von schwedischem Militär.

Nach dem Stadtbrand von 1671 wurde der Zossener Markt offenbar neu bebaut. Das erzählten den Archäologen Funde bei Grabungen, bevor die heutige Ortsmitte neu gestaltet wurde. „Vor dem Geschäft von Schwendy haben wir Bohlen gefunden und vor der alten Post einen Knüppeldamm. Diese Funde belegen, dass im Mittelalter offenbar der ganze Marktplatz mit Holzbohlen und Stämmen ausgelegt war, damit er nicht versinken konnte“, erklärt Ulrich Wiegmann. Vor der heutigen Polizei fanden er und seine Kollegen Steinpflasterungen, die auf Wegführungen um das Jahr 1700 schließen lassen.

Fachmann und Verein: „Es bleibt spannend“

Mit seinem Vortrag lässt der Archäologe eine große Zeitspanne lebendig werden: Von der Bronzezeit, „als Rom noch ein Dorf war und Athen noch in den Kinderschuhen steckte“, wie er sagt, über die Zeit slawischer Siedlungen, über Kalksumpfgruben und Kalkbrennöfen, die Ersterwähnung von Zossen 1320, über das Mittelalter und die Jahrhunderte europäischer Wirren und Kriege mit dem Ansinnen Friedrich des Großen, der in einem Torhaus der Burg Zossen eine Seidenmanufaktur einrichten wollte, bis zur Gegenwart. Und die förderte voriges Jahr auf dem Terrain des entstehenden Schulkomplexes Dabendorf zwei aus massiver Bronze gefertigte Damen-Armreifen zutage. Die sahen natürlich verrottet aus, sind nach der Restaurierung jedoch selbst heute noch Schmuckstücke.

Es bleibt spannend, das finden nicht nur der Archäologe und der Heimatverein Zossen. Der kündigt für November die letzte Veranstaltung zum Jubiläumsjahr an. Dann will Vereinsmitglied Carsten Preuß die Zossener Eisenbahngeschichte beleuchten.

Von Jutta Abromeit