Großbeeren

Im Zuge der diesjährigen 750-Jahr-Feier von Großbeeren konnten die Einwohner der Gemeinde am Samstagabend ein kleines Festival of Lights besuchen: Fünf historische Gebäude wurden zwischen 18 und 24 Uhr mit Licht und Farbe in Szene gesetzt.

Lichternacht in Großbeeren zum 750-jährigen Jubiläum. Quelle: LisaNeugebauer

Neben dem Gedenkturm, der das ganze Jahr angestrahlt wird, waren das alte Stellwerk am Bahnhof, das Rathaus, die Schinkelkirche, die Otfried-Preußler-Schule sowie das ehemalige Armenhaus in der Berliner Straße bunt beleuchtet.

Die Schinkelkirche wurde zusätzlich mit Fotos angestrahlt.

Musik und Infos ergänzen Spaziergang

Viele Großbeerener nutzen die Gelegenheit für einen Spaziergang durch den Ort und zückten vor jedem Gebäude die Kameras. Zusätzlich konnten sie etwas über deren Geschichte erfahren: Ähnlich einem Museum wurde an jeder „Leuchtstelle“ eine Flyerbox installiert, die Wissenswertes zur Historie des jeweiligen Gebäudes bereit hielt. Zusätzlich spielten an einigen Plätzen Musiker, einige Restaurants boten Getränke to go an.

Zeitweise war es extrem voll auf den Straßen, das Ordnungsamt kontrollierte die Einhaltung der Abstandsrgeln – teilweise jedoch mit wenig Erfolg, es kam immer wieder zu größeren Gruppenbildungen vor allem vor den gastronomischen Einrichtungen und den angestrahlten Gebäuden.

Von lin