Pöbeleien auf offener Straße, Beleidigungen und Passanten, die ihnen den Weg versperren: All das ist für die meisten Mitarbeiter beim Rettungsdienst in Teltow-Fläming Alltag. „Der Stinkefinger gehört noch zu den harmloseren Dingen, die wir permanent erleben“, sagt Sven Koliska. Der ausgebildete Rettungsassistent ist Mitglied im Betriebsrat des kreiseigenen Unternehmens. Seine Kolleginnen und Kollegen sehen sich inzwischen so oft Aggressionen ausgesetzt, dass sie das Thema jetzt öffentlich machen.

Auf Knopfdruck gehen Blaulicht und Martinshorn im Einsatzwagen aus oder an. Quelle: Victoria Barnack

„Das Problem gibt es seit Jahren“, erzählt Sven Koliska im MAZ-Interview auf der Luckenwalder Rettungswache. „Im letzten dreiviertel Jahr ist es aber spürbar schlimmer geworden, in allen Regionen des Landkreises.“ Die Corona-Pandemie hat wohl einen Einfluss darauf: Die Nerven liegen blank.

„Menschen treten aus Wut gegen unsere Fahrzeuge“

„Wenn wir im Einsatz eine Einfahrt zuparken, kommen Kommentare wie: Fahr endlich die Karre weg“, erzählt Sven Koliska. Seine Kollegen um ihn herum nicken zustimmend bei allen Situationen, die er schildert: „Wir werden im Einsatz angeschrien. Menschen treten aus Wut gegen unsere Fahrzeuge. Bei Unfällen auf offener Straße werden wir angemault, weil andere Autofahrer mal 15 Minuten warten müssen. Erst neulich war ich als Kraftfahrer mit dem Notarzt unterwegs und musste eine Vollbremsung machen, weil uns jemand mitten im Luckenwalder Zentrum vor das Auto gesprungen ist.“ Offenbar war dem Bürger die Lautstärke des Martinshorns zu viel, sodass er die Retter stoppen wollte.

„Einige Menschen denken wirklich, wir machen das Horn und Blaulicht an, wenn wir uns etwas zu Essen holen“, sagt er. Dem sei natürlich nicht so. „Es gibt klare gesetzliche Richtlinien“, erläutert Sven Koliska. Oft entscheidet die Leitstelle, ob der Rettungsdienst mit Sondersignalen fahren darf – aus Sicht vieler Mitarbeiter eher „muss“. „Viele Kollegen sind froh, wenn sie auf dem Pieper lesen: Anfahrt ohne Sondersignale“, sagt er. Nicht nur weil der Patient dann offenbar nicht lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt ist, sondern auch weil Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn nachweislich das Unfallrisiko der Retter erhöhen. Dass der letzte einsatzbedingte Unfall in Luckenwalde mehr als zwei Jahre her ist, scheint vor allem Glück zu sein.

Noch öfter als mit aggressiven Bürgern hat es der Rettungsdienst mit einfachen Behinderungen durch ganz normale Autofahrer auf der Straße zu tun. Die Gründe kann auch Andris Paul, der Leiter der Luckenwalder Rettungswache, nur mutmaßen. „Bei einigen Fahrern ist es sicher egoistisches Verhalten“, sagt er, „bei anderen eher Unwissenheit und Überforderung, wie sie sich richtig verhalten sollen. Leider haben viel zu viele Menschen zu wenig Verständnis für unsere Arbeit“ Oft helfe nicht einmal mehr das Argument: Das könnte auch Ihre Frau, Ihr Sohn oder die Oma sein.

„Jeder Autofahrer reagiert anders, unvorhersehbar“

Vorbereiten kann der Standortchef seine jüngeren Mitarbeiter auf solche Situationen kaum. „Als wir älteren Kollegen das Fahren von Rettungsfahrzeugen gelernt haben, gab es wesentlich weniger Verkehr als heute“, sagt er. Dass vor allem neue Kollegen mit den großen Wagen und viel Technik erst einmal zögerlich unterwegs sind, kann er nachfühlen. „Auch Fahrsicherheitstrainings bringen wenig“, sagt Sven Koliska, „denn jeder Autofahrer reagiert anders, unvorhersehbar.“

Besonders extreme Erfahrungen machen die Kollegen im Norden von Teltow-Fläming. Auf den Schnellstraßen in Richtung Berlin seien viele Fahrer uneinsichtiger als im ländlichen Süden. „Da interessiert es einige Menschen gar nicht, ob es gerade um Leben und Tod geht“, sagt Koliska.

„Fahren Sie bitte rechts ran“

Dabei wäre es ganz einfach, dem Rettungsdienst die Anfahrt sicherer zu gestalten, meinen Koliska und Paul übereinstimmend. Ihr wichtigster Tipp an alle Autofahrer: „Wenn ein Rettungsfahrzeug kommt – egal ob von hinten oder vorn – fahren Sie bitte rechts ran“, sagt Andris Paul. Zu DDR-Zeiten sei diese einfache Regel Standard gewesen. „Am besten Sie signalisieren uns mit dem Blinker auch noch, dass Sie uns bemerkt haben.“

Auf mehrspurigen Straßen empfehlen die Rettungskräfte das viel beschworene vorausschauende Fahren. „Bei Stau sollte man beispielsweise immer eine Rettungsgasse bilden, auch wenn gerade kein Unfall zu sehen ist“, sagt Paul. Sein Kollege Sven Koliska würde sich außerdem wünschen, dass dieses Thema im Fahrschulunterricht ausgiebiger behandelt wird.

Von Victoria Barnack