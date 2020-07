Am Mellensee

Gegen Abend am Dienstag wurde ein Feuer bemerkt, das im Küchenbereich eines Hotels in der Zossener Straße in Am Mellensee, im Ortsteil Klausdorf, ausgebrochen sein soll.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort waren bereits etwa 80 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung am Ort. Die Mitarbeiter versuchten noch selbstständig den Brand zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Küchenbereich und der Gastraum waren stark verqualmt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am heutigen Tag ist ein Kriminaltechnikers der Polizei vor Ort, um die Brandursache zu untersuchen. Die Polizei geht laut einer Mitteilung derzeit von einem Grund der Fahrlässigkeit aus.

Von MAZonline