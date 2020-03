Am Mellensee

Ein Zeuge meldete einen Unfall eines roten Pkw an einem Baum am Sonntag am Mellensee. Die Türen des Pkw standen offen und es roch laut Zeugenaussage nach Alkohol. Die Eigentümerin hatte den Opel an einen Bekannten verliehen und sollte es am Sonntag wiederbekommen. Eine Absuche nach einem Unfallopfer in der Nähe verlief erfolglos. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt weiter.

Von MAZonline