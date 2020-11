Am Mellensee

Mindestens 20.000 Kraniche für den Frieden will eine Initiative in der Gemeinde am Mellensee bis spätestens zum Februar nächsten Jahres falten. Die ersten tausend Origami-Kunstwerke hat Judith Kruppa (Linke) und eine der Initiatorinnen der Faltaktion nun an Diana van der Sande, Koordinatorin der Gemeinde, übergeben.

Die Gemeinde am Mellensee ist seit Ende 2019 Mitglied im Netzwerk „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden). Über 600 Städte und Gemeinden in Deutschland sind Mitglied des internationalen Netzwerks, dass 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet wurde. Neben der Gemeinde am Mellensee gehören auch Baruth/Mark, Blankenfelde-Mahlow und Königs Wusterhausen dem Netzwerk an. Ziel ist dabei, die Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und ihre Abschaffung zu erreichen. Weltweit sind mehr als 7.800 Kommunen aus über 160 Ländern im Netzwerk vereint.

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Aktionsgemeinschaft „Leben in und im Frieden“, der Kinder- und Jugendförderverein Am Mellensee und das Haus der Generationen nun die Bevölkerung aufgerufen, so viele Origami-Kraniche wie möglich zu falten. Die gemeinsame Initiative greift damit die Aktion der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Frankfurt (Oder) auf, die mit der längsten Origami-Kranich-Kette der Welt ihre Stadt mit Prenzlau verbinden wollte. Judith Kruppa, Gemeindevertreterin der Linken, war auf die Aktion aufmerksam geworden und hatte zunächst in einer Arbeitsgruppe an einer Zossener Schule darüber berichtet.

20.000 Exemplare sollen es werden

„Wir saßen in einer Computer-AG, als es einen kompletten Internet-Ausfall gab“, erzählt Kruppa. „Wir hatten nur zwei Möglichkeiten: Die Schüler nach Hause schicken oder etwas anderes tun. So erzählte ich den Schülern von der Aktion, die das spontan aufgriffen und zu einer schulweiten Aktion machten.“ Was in der Schule geht, muss doch auch in der Gemeinde funktionieren, hat Kruppa sich gedacht. Und lag dabei nicht falsch. Schnell schlossen sich die Aktionsgemeinschaft, der Kinder- und Jugendförderverein und das Haus der Generationen der Initiative an. Inzwischen sind die ersten tausend Origami-Kunstwerke gefaltet und an die Gemeindekoordinatorin übergeben. Offizielles Ziel ist, in Mellensee bis zum Februar 2021 mindestens 20.000 Kraniche gefaltet zu haben. Zwei Millionen sollen es für die Kranich-Kette von der Oder-Stadt in die Uckermark werden. Der Kranich gilt in Japan als Symbol des Friedens – wie in Deutschland die Taube.

Viele Helfer falten bereits das Friedenssymbol

Judith Kruppa glaubt fest daran, dass sie das Ziel bis zum nächsten Jahr erreichen werden. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Mellensee folgen dem Beispiel bereits. „Zwar wird unser für den 10. Dezember geplanter Workshop wohl pandemiebedingt nicht stattfinden können, aber wir suchen noch nach einem Ersatz dafür“, sagt sie. Gesammelt werden fertige Kraniche bis dahin schon einmal in der Gemeindeverwaltung, im Haupt-, Schul- und Personalamt und im Haus der Generationen in Sperenberg. Und vielleicht schließen sich die anderen Mitgliedskommunen im Landkreis der Aktion ja noch an.

