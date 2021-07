Teltow-Fläming

Es scheint so, als hätte der Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming die Coronakrise überwunden. Auf 4,6 Prozent ist die Arbeitslosenquote im Juli gesunken. „Das ist ein erfreulicher Verlauf, denn es ist nicht nur die niedrigste Quote in diesem Jahr“, sagt Teltow-Flämings Jobcenterchefin Katrin Urban, „sondern auch das Niveau, das wir vor der Pandemie zuletzt im Januar 2020 hatten.“ Nur im März 2020, als die Coronakrise noch nicht in die offiziellen Zahlen eingeflossen war, lag die Arbeitslosenquote in Teltow-Fläming mit 4,5 Prozent noch niedriger.

Katrin Urban leitet das Jobcenter in Teltow-Fläming. Quelle: Elinor Wenke

Genau 4.405 Menschen im Landkreis sind derzeit arbeitslos. Das sind 56 weniger als im Juni und 576 weniger als im Juli 2020. „Wenn wir das Kurzarbeitergeld nicht gehabt hätten, hätte es sicher ganz anders ausgesehen“, sagt Urban. In diesem Monat ist die Zahl der betroffenen Betriebe um mehr als ein Drittel gesunken. Noch haben 400 Unternehmen – große bis kleine aus allen Regionen des Landkreises – Kurzarbeit angemeldet. Das sind immerhin 239 weniger als noch im Juni. „Im Juli gab es bisher fünf neue Anzeigen für 426 Beschäftigte“, berichtet Urban. Darunter seien hauptsächlich Betriebe aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Logistik.

Die Gastronomie hat noch mit den Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen. Quelle: Sebastian Willnow/DPA

„Für viele Unternehmen ist der Bewilligungszeitraum im Juli abgelaufen“, erklärt Katrin Urban. „Die meisten konnten nun offenbar darauf verzichten, das Kurzarbeitergeld noch einmal neu zu beantragen.“ Betroffen sind jetzt noch 4.442 Beschäftigte – fast genauso viele Menschen wie derzeit arbeitslos sind also. Das sind 2.259 Personen weniger als im Juni. Zum Vergleich: Mit dem Beginn der Coronakrise vor über einem Jahr meldeten weit über 1.500 Unternehmen mit über 20.000 Mitarbeitern im Landkreis Kurzarbeit an.

Dass Teltow-Fläming auf dem Arbeitsmarkt gut durch die Krise gekommen ist, zeigt für die Chefin des Jobcenters auch der Blick auf die Stellen. Bei der Arbeitsagentur sind momentan 2.149 freie Jobs im Landkreis gemeldet. „Der Bestand an offenen Stellen ist im Vormonatsvergleich zwar leicht gesunken, liegt aber weiterhin über dem Vorjahresniveau“, sagt Urban. „Dabei lässt sich ein Anstieg über alle Branchen verzeichnen.“ Besonders dringend suchen derzeit die Baubranche, die Hotellerie und das Gastro-Gewerbe nach neuen Mitarbeitern.

Von Victoria Barnack