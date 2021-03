Luckenwalde

Exakt 14.660 Beschäftige in Teltow-Fläming müssen derzeit mit Kurzarbeitergeld auskommen. Das geht aus dem neuesten Arbeitsmarktbericht vom Monat Februar hervor. Demnach sind rund 450 Beschäftigte mehr von Kurzarbeit betroffen als noch im Januar.

Im Januar waren weniger in Kurzarbeit

Noch höher lag diese Zahl im vergangenen Herbst. Im Oktober beispielsweise war für mehr als 15.500 Beschäftigte in Teltow-Fläming Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angemeldet. Im Dezember waren es noch 15.210. Im Januar war diese Zahl deutlich gesunken, weil große Betriebe im Norden des Kreises die Kurzarbeit abmeldeten. Damit fingen mehrere hundert Arbeitnehmer auf einen Schlag wieder an normal zu arbeiten. Im Januar war dann nur noch für 14.212 Beschäftigte in Teltow-Fläming Kurzarbeit angemeldet.

Marko Naue leitet die Agentur für Arbeit in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Gleichzeitig kamen viele kleine Betriebe mit wenigen Mitarbeitern hinzu. Im Januar zählten dazu vor allem Friseure und Einzelhändler. Im Februar ist die Anzahl der Betriebe in Kurzarbeit noch einmal um 125 gestiegen. Inzwischen sind 1.625 Unternehmen in Teltow-Fläming betroffen. Dass es jetzt deutlich mehr sind als beispielsweise im November (1.467) und Dezember (1.400) hat einen simplen Grund: „Wir sind jetzt mitten in der normalen, saisonalen Kurzarbeit, die es auch ohne Corona geben würde“, erklärt Marko Naue von der Arbeitsagentur Teltow-Fläming.

Kurzarbeit ist sinnvolles Instrument am Arbeitsmarkt

Landwirtschafts- und Baubetriebe meldeten im Februar wegen des strengen Winters viele Mitarbeiter in Kurzarbeit. Für Naue ist das eigentlich ein positives Zeichen. „Mit Kurzarbeit überbrücken diese Betriebe die Durststrecke in den kalten Monaten. So müssen sie ihre Mitarbeiter nicht entlassen“, erklärt er. Von den insgesamt 1.625 Betrieben, die jetzt Kurzarbeit angemeldet haben, begründeten das rund 200 mit saisonaler Flaute.

Auffällig war im Februar, dass viele Unternehmen aus dem Kfz-Bereich plötzlich Kurzarbeit anmeldeten. Schuld ist sicherlich die Coronakrise, doch: „Den Grund können wir uns noch nicht so recht erklären“, sagt Naue, dem bisher die Details fehlen. Denn ob Mitarbeiter aus Werkstätten hinter den Zahlen stecken oder doch die Kaufleute aus den Autohäusern, wird sich erst noch zeigen.

Abrechnung erst nach drei Monaten

„Die Betriebe haben ab Monatsende drei Monate Zeit, die Kurzarbeit bei uns abzurechnen“, erläutert Marko Naue. Wie viele von den jetzt angemeldeten 1.625 Betrieben mit 14.660 Beschäftigten tatsächlich weniger zu tun hatten, kann also frühestens Ende Mai gesagt werden. Naue verrät schon jetzt, dass es sicherlich nicht 100 Prozent sein werden. Nach dem ersten Lockdown beispielsweise nutzten rund drei Viertel der Unternehmen das zuvor angemeldete Kurzarbeitergeld.

Arbeitslosenquote bleibt bei 5,4 Prozent

Insgesamt ist die Arbeitslosenquote in Teltow-Fläming im Februar bei 5,4 Prozent geblieben. Wegen der fehlenden Saisonarbeit ist das sogar besser als erwartet. Im Vergleich zum Januar sind nun sogar 35 Menschen weniger arbeitslos.

Von Victoria Barnack