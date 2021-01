Luckenwalde

Corona hin oder her: Die Unternehmen in Teltow-Fläming brauchen Fachkräfte. Den Bedarf kann auch der wochenlange harte Lockdown bisher kaum schmälern. Das geht aus den neuesten Arbeitsmarktzahlen hervor.

Mehr Ausbildungsstellen als 2020

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Statistik haben Hunderte Schüler am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Für alle Jugendlichen, die kurz vor dem Abschluss stehen, ist es also Zeit, sich um eine Ausbildung zu kümmern. Die Chancen auf einen Platz stehen trotz Coronakrise sehr gut, berichtet Bianca Naue, Leiterin der Jugendberufsagentur in Teltow-Fläming. „Trotz unsicherer wirtschaftlicher Lage suchen die Unternehmen Nachwuchs- und Fachkräfte“, sagt sie. Im Vergleich zum Vorjahr – als Corona zu diesem Zeitpunkt noch keinen Einfluss hatte – sind jetzt 122 Ausbildungsstellen mehr im Landkreis gemeldet.

„Die Ferienwoche sollten die Schüler nutzen“, sagt Bianca Naue. „Alle, die in diesem Jahr die Schule beenden und bereits einen festen Ausbildungswunsch haben, sollten sich schnellstmöglich mit ihren Halbjahreszeugnissen auf die ausgeschriebenen Stellen bewerben.“ Zu finden sie freien Lehrplätze unter anderem in der Online-Jobbörse der Arbeitsagentur und auf den Internetseiten von Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern.

Praktika ausgefallen: Orientierung fehlt

Doch auch wer noch nicht genau weiß, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen soll, ist in der Jugendberufsagentur gut aufgehoben. „Wir beraten die Jugendlichen auf sämtlichen Kanälen“, sagt Bianca Naue. Unter der Hotline 0331/880 50 00 können sich Schüler mit professionellen Studien- und Berufsberatern austauschen. „Aufgrund der Coronakrise haben wir in diesem Jahr die besondere Situation, dass vielen Jugendlichen noch die Orientierung fehlt“, erklärt die Leiterin der Jugendberufsagentur Teltow-Fläming. „Denn die von der Schule vorgesehenen Praktika konnten oft nicht stattfinden.“

Aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt Auf 5,4 Prozent ist die Arbeitslosenquote in Teltow-Fläming im Januar gestiegen. Im Dezember lag die Quote bei 5,1 Prozent. Wegen der fehlenden Saisonarbeit ist ein Anstieg von 0,4 Prozent im Januar normal. Genau 5.059 Menschen in Teltow-Fläming sind aktuell als arbeitslos gemeldet. Das sind 310 mehr als im Dezember und 779 mehr als im Januar 2020. 86 Menschen mehr als im Vormonat gelten als langzeitarbeitslos. Wenig überraschend, denn im Corona-Jahr 2020 wurden die möglichen Bezugszeiten deutlich verlängert. 1.500 Betriebe oder Abteilungen in Teltow-Fläming haben derzeit Kurzarbeit angezeigt. Das sind 100 Betriebe mehr als im Dezember. 14.212 Beschäftigte sind aktuell von Kurzarbeit betroffen. Das sind 1.002 weniger als im Vormonat, weil große Firmen Kurzarbeit abgemeldet haben. Betroffen sind nun viele kleine Betriebe wie Friseure und Einzelhändler.

Freie Ausbildungsplätze gibt es in allen Branchen. Viel Nachwuchs suchen die Bereiche Logistik, Bau und Metall. „Massive Meldungen kriegen wir momentan auch aus dem Handel“, berichtet Naue. Für Supermärkte würde die Zahl der freien Stellen quasi täglich nach oben korrigiert. Denn viele Branchen mit besonders hohem Nachwuchsbedarf sind von der Krise kaum betroffen: Straßen-, Tief- und Anlagenbau sowie der Lebensmittelhandel.

1.874 freie Arbeitsstellen im Landkreis

Diese Bereiche sind es auch, in denen Marko Naue von der Arbeitsagentur Teltow-Fläming besonders viele freie Stellen vermeldet. Nachwuchs- und Fachkräftemangel gehen Hand in Hand. „Viele Unternehmen sind zwar unsicher, wie es weitergeht, brauchen aber auch in der jetzigen Situation dringend Personal“, sagt er. 1.874 Arbeitsstellen sind in ganz Teltow-Fläming derzeit unbesetzt. Im Geschäftsstellenbereich Luckenwalde, also dem Süden des Kreises, sind es sogar 73 freie Stellen mehr als im Januar 2020.

Große Firmen holen wieder Zeitarbeiter

Für die Arbeitsmarkt-Experten sind das gute Zeichen. Einige Betriebe setzen sogar wieder vermehrt auf Zeitarbeiter. Diese Stellenmeldungen sind fast wieder auf Vorjahresniveau, so Naue. Denn gleich mehrere große Unternehmen haben Bedarf angemeldet und bereits gedeckt, darunter Lager-Firmen aus dem Norden sowie Mercedes. Sogar das Schaeffler-Werk in Luckenwalde wird mindestens bis zum Sommer wieder von Zeitarbeitern unterstützt, obwohl in dem Werk massiv Stellen abgebaut werden sollen.

