Die Kita Bummi in Zossen hat am Freitag ein neues Spielgerät eingeweiht: Die rund 100 Kinder der Einrichtung können ab sofort auf einer Arche klettern – was viele auch sofort gemacht hätten, erzählt Kita-Leiterin Liane Gäbler. Sowohl die Tiere, die rund um das Schiff aufgestellt wurden, als auch die Arche selbst seien bei den Mädchen und Jungs gut angekommen.

Die Kita Bummi in Zossen hat ein neues Spielgerät: Auf der Arche Noah sollen vor allem die Kleinsten spielen. Kita-Leiterin Liane Gäbler hilft beim Banddurchschneiden. Quelle: Kita Bummi

Das außergewöhnliche Spielgerät soll bereits Kinder unter drei Jahren zu altersgerechter Bewegung motivieren und jede Menge Spielespaß bringen. Die etwa vier Meter breite und sechs Meter lange Aktiv-Arche wurde speziell für Krippenkinder konzipiert und gebaut. „Die Kollegen haben sich schon lange ein neues Spielgerät für die Kleinsten gewünscht“, sagt Gäbler.

Die Kita Bummi in Zossen hat ein neues Spielgerät: Auf der Arche Noah sollen vor allem die Kleinsten spielen. Zur Einweihung kam der Vorsitzende der Playmobilstiftung, Florian Löffler (v.l.n.r.), Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP), Kita-Leiterin Liane Gäbler und der Vorstand des Fördervereins Bummi. Quelle: Kita Bummi

Bewegung sei ein natürliches Grundbedürfnis von Kindern, bildet die Grundlage vielseitiger Lernprozesse und sei Voraussetzung für die Entwicklung kognitiver, sozialer, emotionaler und psychischer Stabilität, sagt Gäbler. „Das Schiff bietet gerade den jüngeren Kindern vielfältige Möglichkeiten zum Krabbeln, Steigen, Rutschen und zur Schulung des Gleichgewichts. Wir freuen uns sehr, so ein tolles Spielgerät geschenkt zu bekommen.“

Kita-Fest wird auf 2022 verschoben

Das Spielgerät hat die Kita von der Playmobilstiftung erhalten. Der Förderverein der Kita hatte sich darum bemüht. Eigentlich sollte zur Einweihung auch ein Fest anlässlich 50 Jahre Kita Bummi und 20 Jahre Förderverein stattfinden, das hat die Einrichtung aber aufgrund der Corona-Lage auf 2022 verschoben.

