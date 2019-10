Zossen

Ein Audi-Fahrer kam am Samstagvormittag in der Stubenrauchstraße in Zossen von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Dann überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer musste befreit werden und kam verletzt ins Krankenhaus.

