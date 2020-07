Luckenwalde

Das Tragen einer Maske ist auf den Wochenmärkten unter freiem Himmel in Teltow-Fläming doch nicht Pflicht. Das stellt der Corona-Krisenstab des Landkreises in dieser Woche klar. Noch Anfang Juli hatte die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung erklärt, das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung sei auf den Wochenmärkten „unumgänglich“. Nun heißt es, diese Formulierung sei offenbar zu restriktiv formuliert. Im Klartext: Auf dem Wochenmarkt herrscht derzeit keine Maskenpflicht – auch wenn sich Händler und Kundschaft unter freiem Himmel unvermeidbar nahe kommen. Deshalb rät der Corona-Krisenstab auch weiterhin zum freiwilligen Tragen einer Maske.

Diskussion um Maskenpflicht vor allem in Luckenwalde

Fragen zu dem Thema hatte es unter anderem aus dem Luckenwalder Rathaus gegeben. Hier hatte sich die Verwaltung explizit nach einer Antwort auf diese Frage erkundigt. Seit dem ursprünglichen Statement des Landkreises standen auf dem Luckenwalder Wochenmarkt dann große Schilder, die auf die Maskenpflicht hinwiesen.

Bei vielen Menschen war diese Regelung auf wenig Verständnis gestoßen. Auch für das Luckenwalder Kreistagsmitglied Andreas Teichert (parteilos) war die Maskenpflicht an der frischen Luft wenig nachvollziehbar. Er kündigte deshalb an, gegen die Stadt Luckenwalde zu klagen (die MAZ berichtete).

Im Verdachtsfall zum Hausarzt

Das Coronageschehen in TF bleibt derweil unauffällig. Seit Freitag gab es keine neuen Infektionen mehr.

Wer dennoch den Verdacht hat, amerkrankt zu sein, sollte sich in den nächsten Wochen an seinen Hausarzt wenden. Denn die Luckenwalder Arztpraxis Weber, in der Corona-Abstriche vorgenommen werden können, ist vom 17. Juli bis 9. August geschlossen. Zu Coronatests ist außerdem dieansprechbar.

Von Victoria Barnack