Ausbildungsbus auf Werbetour in Ludwigsfelde

Ludwigsfelde

Der Mangel an Auszubildenden ist für viele Unternehmen in Teltow-Fläming seit Jahren eines der größten Probleme. Geeignete Bewerber bleiben aus oder beenden die Lehre nicht, klagte erst kürzlich die Ludwigsfelder Firma KBL. Handwerks-, Industrie- und Handelskammer werben immer wieder mit Aktionstagen um die Gunst der Auszubildenden.

Bus ist am Freitag in Ludwigsfelde

Derzeit ist auch das Brandenburger Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie mit der Aktion „Brandenburg will Dich“ unterwegs: Mit einem knallroten Bulli fahren sie durch das Bundesland, um Lust auf eine Ausbildung zu machen. Am Freitag, 6. August, macht das Ministerium von 14 bis 16.30 Uhr Halt in den Ludwigsfelder Ludwig-Arkaden.

Ein Besuch bietet allen die Möglichkeit zur Berufsorientierung oder auch einer konkreten Planung der beruflichen Zukunft. Jugendliche können sich über die Ausbildungsmöglichkeiten und Perspektiven in regionalen Unternehmen sowie freie Lehrstellen informieren. Neben Mitarbeitern des Ministeriums werden unter anderem auch Vertreter der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern da sein.

Mit im Gepäck sollen auch Gewinnspiele und eine Fotobox sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist aber eine FFP2- oder medizinische Maske.

Von Lisa Neugebauer