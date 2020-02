Zossen

Beamte des Polizeireviers in Zossen haben am Samstag in der Stubenrauchstraße in Zossen Autofahrer gestoppt, der Drogen konsumiert hatte. Der 37-jährige gab das bei einer Verkehrskontrolle zu. Zudem stellten die Beamten fest, dass dem Betroffenen die Fahrerlaubnis entzogen wurde und das Fahrzeug nicht versichert war.

Von MAZonline